Els horaris de la selectivitat es dividiran en franges horàries per evitar aglomeracions

Consulteu a continuació els horaris de la selectivitat:



Dimarts, dia 7



De 9 a 10.30



- Llengua castellana i literatura



De 12 a 13.30



- Ciències de la terra i del medi ambient



- Fonaments de les arts



- Matemàtiques aplicades a les ciències socials



De 15 a 16.30



- Anàlisi musical



- Història de l’art



- Física



Dimecres, dia 8



De 9.00 a 10.30



- Llengua catalana i literatura



De 12 a 13.30



- Llengua estrangera



De 15 a 16.30



- Electrotècnica



- Economia de l’empresa



- Literatura catalana



Dijous, dia 9



De 9.00 a 10.30



- Història



De 12 a 13.30



- Dibuix artístic



- Llatí



- Matemàtiques



De 15 a 16.30



- Dibuix tècnic



- Història de la filosofia



- Literatura castellana



Divendres, dia 10



De 9 a 10.30



- Química



- Disseny



- Geografia



De 12 a 13.30



- Biologia



- Cultura audiovisual



- Grec



- Tecnologia industrial



Ja s'han fet públics els horaris definitius de la selectivitat d'aquest any. La nova distribució horària, feta tenint en compte la situació d'emergència sanitària arran del coronavirus, segrega les matèries més nombroses de la fase general repartint-les en tres dies i estableix tres franges d'exàmens per dia.D'aquesta manera, els exàmens començaran a les 9, a les 12 i a les 15h. L'objectiu de reduir les franges d'examen a tres és evitar permanències innecessàries dels estudiants a les seus dels exàmens i impedir aglomeracions en les franges de descans.Com ha informat aquest dilluns el Govern, les dues primeres franges d'exàmens de cada dia estan dedicades principalment a matèries de fase general i alguna específica, o bé a matèries de fase específica amb molts estudiants.Enguany, la selectivitat s'ha hagut d'allargar un dia més per tal de garantir les mesures de seguretat arran de la crisi del coronavirus. Es farà els propers 7, 8, 9 i 10 de juliol en universitats però també en centres de secundària, precisament per evitar que els alumnes s'hagin de desplaçar lluny del seu domicili.

