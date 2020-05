Quan i amb quanta gent puc passejar i fer esport a la fase 2?

A diferència de la fase 1 , en aquest nou estadi desapareixen les franges horàries. A Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran ja es pot passejar i practicar esport no professional sense límit d'horari. Malgrat això, el Departament de Salut demana evitar sortir de 10 a 12 del migdia i de 19 a 20, que són les franges reservades als majors de 70 anys i que encara es mantenen com a prioritàries.A la fase 1 s'hauran de mantenir els horaris habituals, de 6 a 10 i de 20 a 23 per fer esport i passejar; de 10 a 12 per les persones majors de 70 anys i de 12 a 20 pels infants. Aquestes són totes els canvis que s'han incorporat a la fase 2 de la desescalada:

