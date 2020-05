ERC reclama tornar a reunir ja la taula de diàleg mentre es gestiona la desescalada

ERC reclama fer front a la desescalada en paral·lel a la reactivació de la taula de diàleg entre governs. Ho ha reclamat aquest dilluns la secretària general adjunta dels republicans, Marta Vilalta, que ha asseverat que no es pot "oblidar el conflicte polític, cal desconfinar els instruments per resoldre'l", motiu pel qual ha reclamat "posar data per a la represa de la mesa de negociació i diàleg".Una eina que, segons la també portaveu d'ERC, "no pot anar en detriment de la resta de mesures de caràcter social i econòmic, sinó de la mà". En tot cas, ha evitat posar-hi dates, més enllà de reclamar que sigui el més aviat millor i de constatar que li "consta el compromís de poder-la reprendre ben aviat". Des de JxCat, aquesta taula no es veu tan prioritària, segons va admetre la seva líder a Madrid, Laura Borràs Pel que fa a les mesures relatives a la pandèmia, Vilalta ha defensat allargar els ERTO per força major i emprendre mesures complementàries en l'àmbit del treball i la protecció, permetre la cogestió amb la Generalitat dels fons europeus que arribaran, i regularitzar les persones sense papers, una mesura encaminada a "no deixar ningú enrere i protegir les persones amb qui es comparteix país i territori".En paral·lel, demana també treballar per preparar un pla B per tal que, en cas que hi hagi un rebrot, no haver d'aplicar uns "instruments tan agressius pel que fa als drets de les persones i les institucions" com ho seria l'estat d'alarma. Les reformes haurien de ser sobretot en l'àmbit de la salut pública, però no vincula aquestes exigències a la negociació per a un nou estat d'alarma que, segons ha recordat, no és segur que es demani -tot i que el govern espanyol així ho insinua La prioritat, segons Vilalta, "passa per mirar endavant i donar resposta a moltes incertes de la ciutadania" a través de resoldre les necessitats socials i econòmiques i "reconstruir la nova realitat". Ha assegurat, en aquest sentit, que cal implementar una "UCI social i econòmica que fa falta a tothom per donar oxigen a les famílies i persones".

