El Vallès estrena la fase 1 a mig gas

Les terrasses obren amb aforament limitat a la fase 1 a Terrassa. Foto: Anna Mira

Les terrasses amb les separacions per seguretat. Foto: Albert Hernàndez

Sant Cugat entra a la fase 1 del desconfinament amb la reobertura dels bars de la ciutat. Foto: Sergi Baixas

Reobren algunes terrasses de bars a Rubí. Foto: Marta Casas

El primer dia de la fase 1 ha estat rebut amb il·lusió i prudència a parts iguals al Vallès Occidental. Les principals ciutats comencen a recuperar una certa normalitat amb la posada en marxa de les terrasses dels bars. Una obertura que en algunes ciutats ha estat més tímida que en altres.A primera hora, encara molts han aprofitat per fer esport mentre que d'altres s'han retrobat amb familiars i amistats per fer el primer cafè del desconfinament.Això sí, les distàncies de dos metres entre taules i la desifecció constant tant per part de clients com de restauradors, primen davant les ganes de gaudir d'un esmorzar de bar.A Terrassa, han estat molts els que han aprofitat l'oportunitat per seure a l'aire lliure i esmorzar. Bona part del bars del centre han obert amb la il·lusió de tornar a veure la clientela i començar a fer caixa de nou."Tenim la sensació que és el primer dia del negoci", explica Jessica, d'un dels bars de la plaça vella, mentre neteja cadires i taules per poder obrir aquest mateix matí. Assegura que han hagut de reduir taules per poder garantir la separació dels dos metres.Al bar del costat, unes dones amigues de fa molts anys han recuperat la tradició d'esmorzar que tenien cada dia abans del confinament. "Teníem moltes ganes de poder-nos veure", diu una d'elles. "Hem fet moltes videoconferències però no és el mateix, ens faltava això", diu una altra mentre es mira les seves amigues. Malgrat les mascaretes, se les veu felices de tornar a compartir el cafè del matí.S'aixequen uns i, abans de seure els següents clients, els cambrers amb mascareta i guants compleixen escrupulosament amb el nou ritual i desinfecten taules i cadires per evitar contagis i donar seguretat als clients i també a tots els treballadors."Ens hem d'acostumar a fer-ho així pel bé de tots", explica la Beatriz, d'una cafeteria situada al carrer de Joan Coromines on dues amigues han quedat per tornar-se a veure i fer un cafè. "Teníem moltes ganes de veure'ns de nou i ho hem volgut fer el primer dia que s'ha pogut", diu la Mariona.La cafeteria Origen del Mercat de la Independència veu amb bons ulls la tornada a la feina i esperen que "de mica en mica la situació es vagi normalitzant". A Terrassa fins i tot alguns han reservat taula per garantir-se un esmorzar merescut. Alguns bars han delimitat l'espai de les taules amb senyals a terra, molts d'ells tenen a disposició dels clients gel hidroalcohòlic i en alguns casos es limita el temps a una hora per garantir la rotació.Entre les moltes terrasses en funcionament també hi ha alguns bars que estan acabant els preparatius per poder obrir les portes entre aquesta tarda i dimarts. És el cas d'una pastisseria situada a la plaça del Compte Guifré que ja han rebut la resposta de l'Ajuntament per ampliar la terrassa i que ultimen els preparatius per oferir autoservei i així evitar les entrades i sortides constants de clients i treballadors. "Estem a l'espera de quina rebuda hi haurà per part de la ciutadania però en tenim moltes ganes", puntualitza l'Eva.Aquest dilluns, ja en fase 1, a Sabadell s’ha tornat a escoltar l’aixecament de les persianes dels bars i restaurants. No moltes, “perquè hi ha negocis que obren a la tarda”, explica Francisco, propietari del Metròpolis a l’Eix Macià. “Per ara, respectant totes les consignes de mesures sanitàries i prudència”, diu l’empresari.Ell, igual que el gerent del Bar La Oficina, uns metres més enllà, que es mostrava “il·lusionat” de tornar a obrir, però amb la “incertesa” del client i “d’ampliar o no ampliar” espai. Francisco assegura que retirarà l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) d’una de les dues persones contractades i a l’altra la posarà a mitja jornada.“Em conformo que aquest any no perdi diners”, expressa. I en una línia molt semblant, Scheamus, del Nazar al Passeig, diu que “hi havia ganes de consumir i seure a la terrassa” i veu una mica més d’optimisme els números del negoci.A diferència del que s’ha produït en altres zones quan han arribat a la fase 1, la ciutadania no ha omplert les taules i tampoc s’han vist cues en les primeres hores d’obertura.De fet, a primera hora, hi havia més gent passejant i fent esport en determinades zones que a les terrasses. Tot i així, eren diverses les famílies i els amics que han canviat les trobades telemàtiques per les personals, tot gaudint d’un cafè o una cervesa.Sant Cugat també ha entrat a la fase 1 amb la reobertura dels primers bars de la ciutat. La majoria confessa que han hagut de demanar crèdits als bancs per evitar el tancament."Hem acumulat un deute brutal i ara intentarem fer front a totes les despeses de les últimes setmanes a poc a poc", manifesta el propietari del Bar Rusiñol que s'ubica en un dels carrers més cèntrics del municipi vallesà. En el mateix sentit, es pronuncia la regent del bar Els Desmais, que relata que gràcies a una bossa d'estalvis s'han pogut "salvar" malgrat que han hagut d'aplicar tres ERTO al seu personal.Per la seva banda, el Xavi, propietari del bar Febrer a la plaça de Barcelona, explica que ha presentat una instància a l'Ajuntament per augmentar l'espai de la terrassa i poder mantenir el mateix nombre de taules assegurant el compliment de les distàncies de seguretat. Consistoris d'altres municipis del país han permès als bars i restaurants ampliar l'àrea d'ocupació de la via pública mentre duri la crisi del coronavirus.Pel que fa als comerços, avui han tornat a aixecar la persiana esperant a més clients amb l'arribada de la fase 1 del desconfinament. La gerent de la botiga Esports Sant Cugat, Georgia Casanovas, situada a Rambla del Celler, explica que han adaptat la botiga per garantir les mesures de seguretat. Assenyala que estan buscant un aparell homologat que permeti desinfectar la roba emprovada que, de moment diuen, la tenen apartada.Casanovas explica que l'aturada ha estat "molt dura" i que ara començaran a mirar a quines ajudes econòmiques es podran acollir malgrat que no hi confia massa.Molts bars de Rubí han tornat a obrir avui les seves terrasses. Amb una ocupació màxima del 50%, les terrasses tenen menys taules, i separades entre elles a les distàncies de seguretat establertes. Les terrasses ocupen pràcticament el mateix espai que abans de l'aplicació d'aquestes mesures de seguretat, tot i que alguns bars l'han ampliat lleugerament, sempre garantint que es permeti el pas de vianants.Respecte al pagament de la taxa, que l'Ajuntament de Rubí va anunciar que se suspenia per aquest any 2020, alguns propietaris han explicat que ja la van liquidar el mes de febrer, però que el consistori està estudiant la fórmula per tal de compensar-los-ho.Alguns bars, però - especialment els que tenen les terrasses més petites -, han explicat que no obriran fins que arribem a la fase 2, a l'espera que el canvi de fase comporti una possibilitat d'ocupació més gran, ja que també podran atendre a dins.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor