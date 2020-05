L'NBA Cafè de Barcelona tanca definitivament

L'NBA Cafè de les Rambles de Barcelona no tornarà a obrir les portes. El restaurant temàtic del bàsquet nord-americà ha anunciat la decisió a través de les xarxes socials.L'impacte del coronavirus és el motiu del tancament del negoci, que ha comunicat que "volem agrair la confiança i els inesborrables moments viscuts amb tots vosaltres durant aquests 4 anys".El 2016, l'NBA va escollir Barcelona per obrir el seu primer restaurant a Europa de la mà de l'empresa catalana AN Grup. El local disposa de 1.400 metres quadrats, repartits entre el menjador, la Fan Zone, dues sales temàtiques i una terrassa de grans dimensions. En el seu moment, asseguraven que s'havia volgut "garantir una experiència 360º, ja que és un restaurant però a la vegada és molt més que un lloc on menjar".

