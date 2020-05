L'Eurolliga cancel·la definitivament la temporada

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED — Turkish Airlines EuroLeague (🏠) (@EuroLeague) May 25, 2020

El Consell Executiu dels accionistes d'actius comercials de l'Eurolliga ha decidit aquest dilluns que se suspengui la temporada pel coronavirus, tot i "la voluntat i els esforços continus" de totes les parts per reprendre les competicions, segons han explicat en un comunicat.Així, l'Eurolliga i l'Eurocup (la segona competició europea de bàsquet) queden cancel·lades per "salut i seguretat" de tots els agents que hi participen. El problema principal ha estat "la variada evolució de la Covid-19 i les restriccions en diferents territoris", que "no garanteix que tots els equips puguin entrenar i preparar-se per als partits oficials en les mateixes condicions".Les diferències entre països també podrien obrir la porta a la suspensió de la Champions de futbol, però en aquest cas hi haurà més temps per decidir. En bàsquet s'havia de confirmar abans del juny per mantenir el calendari de l'estiu.Aquesta decisió, impulsada per Jodri Bertomeu, CEO de l'Eurolliga, afecta també a la següent temporada, en la qual han anunciat que repetiran els mateixos 18 equips. Entre ells hi ha el Barça que, liderat per Nikola Mirotic, era un dels favorits per aconseguir el títol.

