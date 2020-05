«El Periódico» torna a canviar el director

Nou canvi a la direcció d'El Periódico. El periodista Albert Sáez, responsable de Transformació Digital del mitjà, serà el nou director. El relleu al capdavant de la capçalera arriba just un any després que Anna Cristeto assumís el timó en substitució d'Enric Hernàndez -actualment al capdavant de Radio Televisió Espanyola-, moment en què el rotatiu va ser venut per part del Grupo Zeta a Prensa Ibérica, que n'és l'actual propietari.El periodista Albert Sáez, que en el seu moment havia estat la mà dreta d'Hernàndez, assumeix la direcció del mitjà amb el repte, segons ha informat El Periódico , "d'accelerar l'estratègia de digitalització en el nou context després de la crisi del coronavirus". La versió del mitjà és que, tot i que Cristeto ha estat apartada de la direcció, no es desvincularà del grup editorial, sinó que continuarà dins de Prensa Ibérica a l'àrea de la Direcció General de Continguts.Aquest relleu en la direcció arriba després que s'anunciés un ERTO del 40% a la plantilla en plena crisi del coronavirus. Una decisió que va crear malestar entre els treballadors i a la que es van oposar durament.Albert Sáez és membre del Comitè Editorial de El Periódico de Catalunya i es va incorporar al diari com a director adjunt el març del 2010, després d'exercir durant anys com a president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Abans havia estat director adjunt del diari Avui des del 1998 fins el 2006.Cristeto, ja exdirectora, llicenciada en Periodisme per la UAB, va ser nomenada el 2011 delegada a Catalunya d'Europa Press, on es va incorporar tres anys abans com a redactora en cap. Previament havia treballat a La Gaceta de los Negocios, Expansión o La Vanguardia, entre altres mitjans.

