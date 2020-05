La gent gran en risc de ser desatesa tindrà prioritat per accedir a una residència

ersones que viuen al seu domicili i que no poden tenir suport familiar suficient per diferents situacions derivades del coronavirus. També de persones

ingressades en un centre sociosanitari o hospital d'aguts que no poden tornar a casa per diferents situacions greus derivades de l'epidèmia, com per exemple defunció o malaltia de la persona cuidadora.





Així mateix, es donarà prioritat també a p en situació de maltractament físic, psíquic o de descurança i d'aquelles que no tinguin fills ni vincles familiars i visquin en situació de risc social.Així mateix, es donarà prioritat també a p

ersones ingressades en places del servei d'acolliment d'urgència per a gent gran (SAUV) dels ajuntaments i en

unitats de llarga estada de centres sociosanitaris del SISCAT i que en el moment de l'alta sanitària sigui impossible o no aconsellable el retorn al domicili. Per últim, també es prioritzaran els ingress de persones que hagin perdut el seu habitatge, sempre que es trobin en les situacions de risc de desatenció esmentades.



El risc de desatenció haurà de ser acreditat pels serveis socials dels ajuntaments o dels treballadors socials dels centres, en el cas que la persona estigui ingressada en algun equipament. En el cas que l'ingrés a la residència sigui de caràcter temporal, aquest no podrà ser superior a un any, i caldrà preparar amb antelació l'ingrés a un recurs assistencial alternatiu a la residència adequat a la situació de dependència.

El Govern ha canviat els criteris per accedir a una de residència pública o finançada amb diners públics arran de l'epidèmia de coronavirus. En una resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es determina que tindran prioritat per obtenir una plaça aquells avis que tinguin risc de ser desatesos.Segons la resolució, els criteris de priorització s'amplien mentre duri "el període de pandèmia, i fins al retorn a la nova normalitat dels centres residencials". Així, es prioritzarà l'ingrés en residències de pTambé es dona prioritat a persones ateses habitualment en centres de dia que actualment són al seu domicili, ja que els equipaments continuen tancats. Es fa especial èmfasi en aquelles persones que han vist deteriorat el seu gran d'autonomia i necessiten més suport. La priorització també beneficiarà als usuaris de centres de dia que no disposen d'una persona cuidadora actualment. Una situació que no es tindrà en compte només per als usuaris habituals de centres de dia sinó per a tota la gent gran dependent que no pugui ser atesa per cap altre servei.També es prioritzarà l'ingrés de persones

