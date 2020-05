Reobren els centres comercials a Tarragona: «Dona gust comprar sense gent»

Una treballadora dona la benvinguda a una clienta a l'entrada de Parc Central Foto: A.D. Senyalització i gel a les portes del Parc Central Foto: A.D.

Un bar del Parc Central tancat en el primer dia de reobertura. Foto: A.D.

Rebaixes al Parc Central en el primer dia de reobertura. Foto: ACN



El Parc Central en el primer dia de reobertura. Foto: A.D.

Els grans centres comercials del Camp de Tarragona són els primers de tot Catalunya que han tornat a aixecar la persiana després de dos mesos aturats pel coronavirus. El Parc Central i El Corte Inglés de la ciutat han reobert aquest dilluns amb un aforament limitat al 30% -que és del 40% dins els locals-, dispensadors de gel hidroalcohòlic, un reforç de la neteja i nombrosa senyalització, com itineraris a seguir per les zones comunes i espais per fer cua.Al Parc Central la imatge és insòlita: només hi ha una entrada –la de l'avinguda Roma– on hi ha un equip de recepció que orienta els clients a l'arribada. "Tenim dispensadors de gel i els primers dies també tindrem mascaretes per si els clients no en porten. Demanem si us plau a la gent que respecti els dos metres i els expliquem que hem traçat camins segurs que han de seguir per no creuar-se amb gent. De moment, tothom col·labora molt i tenim bones sensacions", explica una treballadora alUn cop dins, l'obertura d'establiments és desigual. Algunes botigues, bars i restaurants encara treballen a contrarellotge per preparar els locals de cara als pròxims dies i d'altres, majoritàriament grans cadenes, esperaran al juny.La reobertura ha estat tímida i ha deixat imatges molt diferents a les que hi havia al centre abans del coronavirus, però els negocis confien en que la situació tornarà poc a poc a la normalitat.Per alguns negocis, l'adaptació a la "nova normalitat" no és fàcil, com és el cas de la botiga Kiko, dedicada a la venda de maquillatge. Darrere de la persiana mig abaixada, diverses treballadores preparen l'establiment, que haurà de comptar amb mesures higièniques extremadament acurades."És un canvi molt gran tot plegat i necessitem temps, però estem contentes. En el nostre cas és complicat, perquè hem de trobar la manera que les clientes puguin provar maquillatge però evitant les transmissions", explica una treballadora.La majoria de botiguers admeten tenir "respecte" a la tornada a la feina, tot i que també celebren l'arribada "d'una mica de normalitat". Segons expliquen a, confien que la gent compleixi les mesures necessàries i tingui seny i auguren que no hi haurà en cap cas aglomeracions."Jo crec que després de tot el que hem passat la gent no farà el ruc. Aquest matí tothom ha estat respectuós i esperem que de cara al cap de setmana tot segueixi així. Les sensacions són bones", comenten dues treballadores de la sabateria Marlo's.El mal temps del primer dia de la fase 2 al Camp ha fet que molts veïns optessin per apropar-se al Parc Central i gaudir de les rebaixes que moltes botigues han ofert en la reobertura. L'afluència del centre comercial ha quedat molt lluny de la d'un dilluns d'abans de la pandèmia, però botiguers i clients es mostren satisfets.Majoritàriament, pels passadissos hi caminen gent jove, especialment noies, com la Rosi i la Laura, Les dues són de Calafell i expliquen que feia molt temps esperaven l'obertura de botigues de roba: "Normalment no venim a Tarragona a comprar. Vilanova i la Geltrú ens queda més a prop, però com que ara és d'una altra regió sanitària hem hagut de venir aquí. Tenim ganes de comprar-nos coses per l'estiu i mirar què hi ha"."Dona gust comprar així. Botigues buides i espai. La veritat és que ens agrada que no hi hagi tanta gent", afegeixen.D'altra banda, al Camp de Tarragona, es calcula que la immensa majoria de petits comerciants ja han obert aquest dilluns. Segons les dades del president de PIMEComerç Tarragona, durant la fase 1 van obrir entre el 85% i el 90% dels establiments de proximitat de la demarcació i avui aquesta xifra arribarà a una forquilla d'entre el 95% i el 98%.

