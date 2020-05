El govern espanyol destitueix Pérez de los Cobos, responsable de la violència policial de l'1-O

Diego Pérez de los Cobos, responsable de la violència policial de l'1-O, ha estat destituït com a cap de la Guàrdia Civil a Madrid, segons han informat diversos mitjans. La decisió l'ha pres el Ministeri de l'Interior, encapçalat per Fernando Grande-Marlaska, amb l'argument de "falta de confiança". Pérez de los Cobos va ser l'operatiu a qui Interior, en l'època de Mariano Rajoy, va confiar la tasca de frenar per la força el referèndum de l'1-O.El tinent coronel de la Guàrdia Civil, de fet, és un històric de la Guàrdia Civil, i el seu paper va ser fonamental la tardor del 2017 a Catalunya. Des que va aterrar-hi es va posar al capdavant de la coordinació de tots els cossos policials i va entrar al xoc amb els Mossos d'Esquadra, especialment amb el seu màxim comandament en aquells moments, el major Josep Lluís Trapero

