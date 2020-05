Torra anuncia 3,5 milions per al Campus de Salut d'Igualada i el comerç de la conca d'Òdena

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha triat la conca d'Òdena per fer la primera visita després de dos mesos de confinament. L'han acompanyat l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i també la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. En roda de premsa des del consistori de la capital de l'Anoia, Torra ha anunciat un paquet de mesures que inclouen dos milions d'euros per a l'Hospital d'Igualada -que es convertirà en universitari- i 1,5 milions a fons perdut per al comerç de la zona.Per tots els ajuts al sector industrial que es posaran en marxa al llarg de les properes setmanes, els municipis de la conca d'Òdena rebran puntuació especial -es preveu, per tant, que tinguin prioritat-, i també s'activarà un pla urbanístic de 300 hectàrees per a activitats industrials i noves tecnologies. "Aquestes decisions s'han de prendre ara", ha indicat Torra, que ha circumscrit les ajudes a tots els municipis que van haver de sotmetre's a tancament perimetral pel brot de coronavirus.De fet, el confinament de la conca d'Òdena es va decidir dies abans que es decretés l'estat d'alarma. Es van detectar unes xifres de contagi més elevades que a la resta del país -el brot va néixer, segons la Generalitat, en un dinar celebrat el 28 de febrer a Igualada en el qual hi havia personal de l'hospital- i per això es va decidir tancar la zona . La taxa de mortalitat, durant el pic de la crisi, va ser més elevada a la conca d'Òdena que no pas a la resta de Catalunya, i es va acostar la Llombardia.Torra ha indicat que no serà necessari declarar aquesta àrea del país com a zona catastròfica. "Hem de ser capaços de dir que estem en emergència, però és tot el país. El que ara hem de fer és prioritzar, ser àgils i posar tots els recursos", ha recalcat el president de la Generalitat, que ha evitat respondre qüestions que no estiguessin relacionades directament amb la situació a Igualada.

