La xifra de morts diàries per coronavirus a Catalunya cau fins a 13

Cau la xifra de morts diàries per coronavirus a Catalunya. L'últim balanç del Departament de Salut, d'aquest dilluns al migdia, notifica 13 noves defuncions -el recompte més baix des de fa més de dos mesos-, força menys que les 35 registrades entre dissabte i diumenge. La xifra total des de l'inici de la pandèmia és d'11.848 víctimes mortals. A banda, en les últimes 24 hores, Salut ha registrat 242 nous positius confirmats, que eleven el recompte global per sobre dels 65.000. En concret, 65.050.D'entre les víctimes, 6.619 persones han mort a l'hospital o en un centre sociosanitari (6 més), 3.928 han mort en una residència (2 més) i 774 al domicili (les mateixes). Fins ara hi ha hagut 4.016 persones ingressades greus, una més que en l'últim balanç, i actualment en són 205, 5 menys.Per altra banda, el nombre total de casos possibles de coronavirus se situa en 226.759 a Catalunya. Tal com explica la conselleria que dirigeix Alba Vergés, són persones que presenten símptomes i un professional facultatiu qualifica de possible cas, però als quals encara no se'ls ha pogut fer cap prova.Les persones que han aconseguit oficialment -constant, per tant, en els registres- superar la malaltia en les darreres 24 hores són 35, elevant les altes hospitalàries totals fins a 37.180.En les residències de gent gran, hi ha 13.769 casos confirmats, és a dir, 55 casos més que en el balanç de diumenge, mentre que la xifra de sospitosos s'eleva en 96 persones, fins als 36.513. Això fa que entre els confirmats i els sospitosos sumin 50.282 casos, 131 més que diumenge. Pel que fa els professionals de residències que són casos sospitosos o confirmats sumen 2.700 casos, 11 més que en el darrer balanç facilitat per Salut.

