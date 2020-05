Colau reclama permetre desplaçaments entre Barcelona i municipis metropolitans abans d'una setmana

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al Govern "aclarir" la mobilitat metropolitana i que s'autoritzin els desplaçaments entre Barcelona i els municipis metropolitans abans de dilluns vinent.Segons l'alcaldessa, ja són diversos els municipis metropolitans els que han traslladat la petició al Govern i confia que sigui una realitat "en qüestió de dies".Colau ha insistit que a Barcelona la mobilitat "real" és metropolitana i ha assegurat que l'actual situació epidemiològica permet relaxar les mesures restrictives i "unificar" les regions sanitàries de Barcelona ciutat, metropolitana nord i metropolitana sud.Colau ha insistit en la demanda en la mateixa roda de premsa en què ha anunciat que l'Ajuntament de Barcelona ampliarà en 40.139 les places per a activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat, arribant a les 387.000, un 12% més que l'any passat. El consistori destinarà set milions d'euros a la programació d'activitats un 34% més que el passat estiu."Creiem que és molt important que hi hagi activitat a tota la ciutat durant tot l’estiu", ha afirmat l'alcaldessa, Ada Colau, en la roda de premsa de presentació de la iniciativa. Colau ha destacat que dos dels set milions del pressupost provenen del pla de barris. "Volem mirar amb especial atenció les famílies vulnerables i els territoris amb més vulnerabilitat", ha insistit.L'Ajuntament obrirà una línia de beques per participar en les activitats, que no tindrà límit de pressupost i la demanda d'ajudes es tancarà el 31 de maig.El regidor d'Infància David Escudé, ha defensat prendre "mesures excepcionals" en el context actual i ha insistit que l'Ajuntament treballa per ampliar les activitats d'estiu a l'agost i la primera quinzena de setembre.

