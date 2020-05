El TC decidirà el 16 de juny si allibera els presos polítics mentre revisa la sentència de l'1-O

El Tribunal Constitucional (TC) decidirà el proper 16 de juny si allibera els presos polítics mentre revisa la sentència de l'1-O, que condemna a penes d'entre 9 i 13 anys de presó els líders independentistes per un delicte de sedició. El ple serà presencial i s'allargarà, com és habitual, tres dies. L'alt tribunal va admetre a tràmit fa unes setmanes els recursos d'empara dels presos i ara ha de decidir si accepta la mesura cautelar per deixar en suspens la condemna.Els presos van presentar els recursos just abans de la crisi del coronavirus. Es tracta de l'últim pas abans de poder portar la sentència al Tribuna Europeu dels Drets Humans (TEDH), però el TC pot trigar anys a revisar el veredicte del Tribunal Suprem. És per això que les defenses van demanar com a mesura cautelar que el TC deixés en suspens la condemna mentre estudia el fons del recurs. La Fiscalia ha demanat que no s'accepti aquesta mesura i els dirigents independentistes continuïn empresonats mentre l'alt tribunal analitza el fonts dels recursos.En els seus recursos, els presos independentistes denuncien vulneració de drets fonamentals en tot el procediment contra l'1-O, especialment durant el judici del procés. Acusen el Suprem de no ser imparcial i reclamen a TC que anul·li la sentència. Les defenses, però, tenen poca confiança que el 12 magistrats que han de revisar la sentència acabin resolent a favor dels presos, i és per això que centren les mirades a Estrasburg.

