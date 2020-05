Retrobaments i reconquestes al cor d'una Barcelona aïllada

Clients a la terrassa del Cafè Zurich Foto: Adrià Costa

Runners per la Rambla de Catalunya Foto: Adrià Costa

Lectura i descans al Parc de la Ciutadella Foto: Adrià Costa

El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que 2 de cada 3 locals amb terrassa de la ciutat no obriran aquest dilluns

L'Elena i la Teresa s'han retrobat, per fi, "per parlar com déu mana". Les dues amigues, de 64 i 58 anys, són veïnes de la Zona Franca i portaven 72 dies relacionant-se de balcó a balcó i en trobades fugaces a la franja horària del passeig o fent la compra. Aquest dilluns, però, han estrenat la fase 1 sobrepassant per fi el quilòmetre de rigor dels seus domicilis i s'han plantat a plaça Catalunya. En concret, al Cafè Zurich, que desconfina la meitat de la seva terrassa just quan celebra els seus 100 anys d'existència. Una Barcelona aïllada -és l'única ciutat de l'Estat de la qual no es pot sortir-, comença a desvetllar-se amb la mascareta posada."Tenia clar que la primera sortida que faria seria a La Rambla. Ara que no hi ha turistes, les prenem nosaltres", explica l'Elena. Entrepans de pernil, una Coca-Cola i una camamilla són l'esmorzar de les dues amigues, que van pujant i baixant la masacareta per poder beure i menjar. Des de que l'Andreu Valldeperas va comprar el local a la cruïlla del carrer Pelai amb la plaça Catalunya per 50.000 pessetes l'any 1920, el Zurich ha estat testimoni de la història de la ciutat i de la seva gent. Punt clàssic de trobades i retrobades, formals i informals, de veïns i de moltíssims turistes.Ni tan sols va tancar quan entre les seves quatre parets van ser trinxera de l'exèrcit republicà durant la guerra civil. "No havíem hagut de tancar mai, ha estat un fet excepcional. Però arrenquem molt il·lusionats i amb l'esperança que el gremi de l'hostaleria s'aixequi", explica el propietari del Zurich, net del fundador. Durant la fase 1 podran tenir actives 35 taules i han reactivat ja alguns dels cambrers. Els altres estan encara en situació d'ERTO fins que augmenti el nivell d'activitat i de clientela.Abans de la crisi del coronavirus i a finals de maig, el més habitual en aquesta terrassa és parar l'orella i escoltar la diversitat de llengües de gent d'arreu que s'hi congrega. Ara, però, amb una Barcelona sense turistes, són els veïns els que reconquereixen les cadires i les taules. En una d'elles s'han retrobat la Imma i el David, una parella que no s'ha pogut veure durant el confinament perquè no viuen junts. "Realment ha estat dur, el fet de no poder sortir i caminar quan vols o patir per si et trobes un policia i et pregunta on vas", diu ell. "És que no han dit res durant aquest confinament sobre les parelles que no viuen juntes. No ha estat gens fàcil", afegeix ella. Els dos subratllen, però, el "plaer" de tornar estar a junt i prenent un cafè sota la bondat d'un dia de primavera.Una taula més enllà, el Mosim Acalay, de 49 anys, pren una cervesa. Fa més de 20 anys que és client del Zurich i avui, el primer que ha fet quan s'ha llevat, anar-hi des del barri de Sagrada Família. Amb turistes o sense, és un dels seus llocs de culte. "Ho trobava a faltar, estava enyorat de veure l'equip del local i de seure mirant la plaça. Quan vinguin turistes serà una bona senyal perquè significarà que hi ha més moviment", assegura.Rambla avall, pràcticament totes les terrasses estan tancades encara, però amb el mobiliari amuntegat com a punt per desvetllar-se. Potser ho faran a partir del migdia o el vespre, quan puguin acollir clients que han plegat de la feina. Però amb més espai lliure que mai, són els runners, els ciclistes i veïns que passegen els que omplen aquesta via quasi impracticable en moments àlgids del turisme.També places com la de George Orwell, Jacint Reventós, el Passeig del Born o la plaça Comercial estan encara sense terrasses. Tampoc han obert les del Parc de la Ciutadella, que aquests dies ha esdevingut, com molts dels parcs de la ciutat sovint plens de turistes, quasi un santuari de pau per als veïns de la zona."La veritat és que estem tranquils com mai i ho tenim a tocar de casa", expliquen el Francisco i la Josefina, de 88 i 81 anys, que descansen en un banc d'un parc ara amb una vegetació asilvestrada i silenciós com mai. Han sortit a passejar en la franja que, per edat, els correspon i agraeixen fer-ho envoltats de vegetació i no d'asfalt i de formigó. Si bé llegit o fer ioga ja són estampes habituals a la Ciutadella, ara s'hi afegeix el regust de fer-ho després de més de dos mesos en confinament i podent triar un racó favorit.El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que 2 de cada 3 locals amb terrassa de la ciutat no obriran aquest dilluns i s'esperaran a la fase 2 per reprendre l'activitat. De fet, l'organització calcula que els establiments que aixecaran la persiana amb la fase 1 són poc més del 20% del total, ja que hi ha prop de 3.300 locals de restauració sense terrassa que continuaran tancats. En total, hi ha censats a Barcelona 8.887 bars i restaurants. El Gremi apunta que el 70% de les terrasses té quatre taules o menys i que, amb la restricció del 50% de l'aforament, molts negocis no són viables.El director del Gremi, Roger Pallarols, parla d'una represa de l'activitat "tímida" tot i que positiva, ja que "la ciutat no podia continuar estancada econòmicament". La fase 1 la conceben "per escalfar motors" de cara a la fase 2, on sí preveuen "una reobertura massiva".La difícil viabilitat dels negocis de la restauració en aquesta fase la tenen molt presents als barris. A la plaça del Clot, per exemple, la Carme del Bar Clot és una de les poques que gosa obrir amb quatre taules. "Soc la valenta que obre per perdre diners", assegura amb ironia. La majoria de locals d'aquest espai esperaran a la fase 2 per poder reactivar-se amb millors condicions. I és que només la factura de la llum, assegura, ja és d'entre 800 i 1.000 euros mensuals. Si ha decidit obrir és perquè, assegura, ja no es podia quedar quieta després de deu setmanes a casa.Durant quant de temps Barcelona estarà aïllada està en aquests moments a debat. Inicialment, no està previst que es pugui entrar i sortir de la ciutat per motius no laborals fins a la fase tres. Però aquesta directriu podria ser modificada. "Tenim indicadors molt bons en les tres zones i això ens fa pensar que podem avançar en aquest sentit". Així s'ha expressat a Catalunya Ràdio la consellera de Salut, Alba Vergés, en preguntar-li per la unificació de la regió metropolitana. Ha indicat que estan avaluant amb els alcaldes si l'augment de la mobilitat entre les tres zones incrementarà molt el risc de contagi.A l'espera de la decisió, Barcelona es retroba amb Barcelona i són els veïns els que redescobreixen una ciutat insòlitament orfe de turistes.

