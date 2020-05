El coronavirus es pot reproduir en els sistemes d'aire condicionat?

La Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) i la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental (SESA) han indicat que la probabilitat que el virus que provoca el coronavirus entri als sistemes de climatització o extracció d'aire i es difongui pels conductes "és molt baixa". Tot i això, ha indicat que cal garantir una renovació "suficient" de l'aire, captant-lo de l'exterior en un lloc apropiat. En aquest sentit, han afirmat que l'obertura de finestres permet renovar l'aire i es pot aplicar abans, després i "fins i tot durant el seu funcionament". D'altra banda, asseguren que "no té cap sentit" dir que el virus es pot reproduir als sistemes d'aire condicionat.D'altra banda, les dues societats han afirmat que les normes habituals per obtenir una bona qualitat de l'aire incloses en la normativa vigent "semblen suficients per als espais de treball". Aquesta normativa exigeix "una bona qualitat de l'aire interior" i és més exigent en el cas d'altres espais, com els d'atenció sanitària. En cas que no es pugui fer aquesta ventilació natural, s'hauria de fer servir sistemes específics d'higienització de l'aire.Sobre la inquietud que el virus es reprodueixi al sistema d'aire, les societats han assegurat que el virus "no es pot reproduir sense envair cèl·lules humanes". Han afegit que la neteja dels conductes o el canvi de filtres no té cap efecte pràctic, més enllà de quan toqui fer-ho.SEPAS i SESA han indicat que és important mantenir la neteja i desinfecció del terra, mobles i equips per eliminar el risc de contagi per possible contaminació de superfícies pel virus. Han afegit que és efectiu l'ús de mascaretes per reduir les emissions de gotes que poden contagiar altres persones o instal·lacions, així com el rentat freqüent de mans. Sobre això últim, han destacat la importància de garantir la neteja i ventilació freqüent dels lavabos i baixar la tapa quan es tira de la cadena.

