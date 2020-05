Barcelona crea més de 40.000 places noves per a activitats infantils a l'estiu

L'Ajuntament de Barcelona ampliarà en 40.139 les places per a activitats d'estiu per a infants i joves de la ciutat, arribant a les 387.000, un 12% més que l'any passat. El consistori destinarà set milions d'euros a la programació d'activitats un 34% més que el passat estiu."Creiem que és molt important que hi hagi activitat a tota la ciutat durant tot l’estiu", ha afirmat l'alcaldessa, Ada Colau, en la roda de premsa de presentació de la iniciativa. Colau ha destacat que dos dels set milions del pressupost provenen del pla de barris. "Volem mirar amb especial atenció les famílies vulnerables i els territoris amb més vulnerabilitat", ha insistit.L'Ajuntament obrirà una línia de beques per participar en les activitats, que no tindrà límit de pressupost i la demanda d'ajudes es tancarà el 31 de maig.El regidor d'Infància David Escudé, ha defensat prendre "mesures excepcionals" en el context actual i ha insistit que l'Ajuntament treballa per ampliar les activitats d'estiu a l'agost i la primera quinzena de setembre.De fet, està previst que a l'agost obrin de manera excepcional 25 biblioteques, 20 centres cívics i 20 patis oberts per contribuir a la conciliació familiar.

L’Ajuntament està preparant unes guies i assessorament per tal que les activitats lúdiques incorporin continguts que reforcin aprenentatges instrumentals com l’expressió oral i la lectura, i que els monitors i monitores comptin tant amb orientacions per a l’acompanyament emocional com una línia telefònica específica d’assessorament

Durant la roda de premsa, Colau també ha reclamat a la Generalitat ampliar al juliol i a l'agost les targetes moneder que fan la funció de les beques menjador i proporcionen ajudes alimentàries a infants de famílies vulnerables.

