El PSC denuncia un atac amb «material incendiari» contra la seva seu a Barcelona

🔴Aquesta matinada han atacat amb material incendiari la nostra seu central, el Casal Socialista Joan Reventós.



Res no justifica l’ús de la violència. Des del respecte a les idees dels altres, l’acció política i la paraula.#SomPSC/❤️ pic.twitter.com/rFRJqS4Mu0 — Socialistes (PSC) /❤ (@socialistes_cat) May 25, 2020

El PSC ha denunciat aquest dilluns un atac "amb material incendiari" contra la seva seu de Barcelona, el Casal Socialista Joan Raventós, situat al carrer Pallars. En una piulada, els socialistes denuncien els fets i assenyalen que "res no justifica l'ús de la violència"."Des del respecte a les idees dels altres, l'acció política i la paraula", escriuen en una piulada, compartida per altres membres del partit, que també rebutgen els "intolerants" i asseguren que "no els faran callar".Els Mossos d'Esquadra han explicat a Europa Press que els incidents van tenir lloc entre les 23 i les 23.30 hores de diumenge, i van rebre el "mateix avís" per l'incident a la seu del partit, per una oficina d'Hisenda al districte de Sarrià-Sant Gervasi, i per una oficina de Correus a Horta-Guinardó.

