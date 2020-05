L’Audiència Nacional retira a Pablo Iglesias la condició de perjudicat en el cas Villarejo

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha retirat al líder de Podem i vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, la seva condició de perjudicat en el cas Villarejo. García Castellón considera que el líder de Podem no està afectat per la filtració per part de l’excomissari d’informacions i imatges extretes del mòbil de l’exasessora de Podem Dina Bousselham, que en va denunciar el robatori l’any 2015. El jutge actua d’acord al criteri de la Fiscalia ho justifica pel fet que “les diligències practicades no han permès concretar en quina mesura resulta ofès o perjudicat per cap infracció penal”.El jutge actua en el marc de la peça separada del cas Villarejo per la suposada filtració d’informacions extretes del mòbil personal de Bousselham que afecten el líder de Podem. El sim mòbil va ser trobat al registre del domicili particular de Villarejo el 3 de novembre del 2017.Segons l’informe policial, es va trobar dues carpetes que contenien “una quantitat important de documents procedents del telèfon mòbil” de l’exasessora d’Iglesias. Alguns dels arxius trobats havien estat modificats i alguns –com converses de Whatsapp i Telegram d’Iglesias dels anys 2014 i 2015- filtrats i publicats per Ok Diario, El Confidenacial i El Mundo.Tan Iglesias com Bousselham van declarar com a perjudicats a l’Audiènci Nacional. Villarejo ho va fer imputat i va assegurar que havia obtingut la tarjeta sim del mòbil de l’aleshores director d’Interviu Alberto Pozas. Villarejo va negar ser autor de la filtració a ‘Ok Diario’, i Pozas va admetre en seu judicial que havia lliurat la targeta a Villarejo.El jutge, però, considera que Bousellham podria haver enviat ella mateixa captures de les converses amb Iglesias a terceres persones. Per tant, “no es pot inferir en aquet moment la il·licitud de la actuació del mitjà de comunicació Ok Diario ni vincular les publicacions aparegudes exclusivament a la intervenció de Villarejo”.“Per tant, malgrat que no es pot descartar en absolut la participació de Villarejo en aquesta difusió, les possibles fonts del mitjà digital (Ok Diario) s’amplien considerablement”. Segons el jutge “això ens ha de portar a valorar l’oportunitat de mantenir a Pablo Iglesias com a acusació particular” i cal “revocar a Pablo Iglesias la seva condició de perjudicat”

