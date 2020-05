Els temporers que vinguin a treballar a Catalunya ja no hauran de passar la quarantena

Els temporers del camp estan inclosos des d'aquest dilluns dins del grup de treballadors a qui es permet entrar a Espanya per treballar. Així ho va aprovar el passat dissabte el Ministeri de de Sanitat espanyol després de rebre les reclamacions de sindicats agraris.Aquest grup de treballadors estrangers es limitava originalment només a personal sanitari i per a altres feines considerades imprescindibles, però ara inclou clarament els treballadors temporals del camp, que hauran d’acreditar un contracte de treball per creuar la frontera. A la demarcació de Lleida ja han arribat aquest diumenge els primers treballadors del camp provinents de Romania.La segona modificació que introdueix la nova norma es refereix a la quarantena a la què aquests treballadors s’havien de sotmetre segons l’antiga norma: amb la modificació, els treballadors que vinguin “per realitzar una activitat de caràcter essencial” ja no hauran de sotmetre’s a la quarantena, i en canvi se’ls limitarà els moviments, només podent sortir per fer la compra, anar a la farmàcia i a treballar.Aquestes són dues de les reclamacions que Afrucat, entre altres veus del sector agrari, havien reclamat. Francesc Torres, president d’Afrucat considera que “aquesta ordre arriba en el millor dels moments” ja que la setmana vinent “arriben els primers autocars fletats per Afrucat amb treballadors romanesos”, el què és “clau per al desenvolupament de la campanya ja que es tracta de personal qualificat de difícil substitució”, treballadors formats: caps de línia de centrals, caps de manteniment o encarregats.“Amb les dificultats per aconseguir mà d’obra amb que ens estem trobant enguany, era del tot inviable no poder disposar d’aquest personal ara que està a punt de començar la campanya del préssec i la nectarina”, va assenyalar Torres.

