Albiach confia a reprendre la taula de diàleg abans de l'estiu

La líder dels comuns Jéssica Albiach espera que abans de l'estiu es pugui reprendre la taula de diàleg entre els governs català i espanyol si segueix "el bon ritme" de contagiats i defuncions. Albiach ha recordat que tot just aquest dilluns tota Catalunya es troba en fase 1 o 2 i ha demanat "ser prudents" per veure com evoluciona la pandèmia. Però ha estat contundent sobre el retorn de la taula. "Quan passi la crisi sanitària s'ha de reactivar", ha afirmat.D'altra banda, Albiach també ha assegurat que els comuns s'estan "deixant la pell" per recuperar la majoria progressista al Congrés que va permetre la investidura de Pedro Sánchez, especialment després de comptar amb els vots de Ciutadans en les dues últimes pròrrogues de l'estat d'alarma i de que se n'hagi despenjat ERC. Albiach ha explicat que hi ha hagut contactes "a diferents nivells" amb les formacions però no ha volgut entrar en detalls per "no allunyar" les converses de les càmeres. El diàleg és ara especialment difícil amb els republicans.Sobre Ciutadans, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament ha dit que va ser un acord "en dues votacions molt puntuals" i ha recordat que no van comptar únicament amb els seus vots, sinó també amb el de formacions com EH Bildu.Albiach ha destacat la importància de l'ingrés mínim vital impulsat pel govern espanyol i ha demanat no retallar la Renda Garantida Mínima que ofereix la Generalitat. "Cal enfortir-lo per arribar a més col·lectius i amb més recursos", ha afirmat Albiach. La líder dels comuns també ha criticat que Torra demani al govern central celeritat en l'ingrés mínim vital però "no l'apliqui" en la renda del govern català.A la vegada també ha advertit el govern de la Generalitat que cap executiu ni partit en solitari podrà encarar la sortida de la crisi generada pel coronavirus: "El Govern s'equivoca si es pensa que és temps d'aïllament i pretén quedar-se només en les reformes incloses als pressupostos".

