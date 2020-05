Demòcrates planteja un Govern d'emergència nacional que prepari l'«embat final» per la independència

Un Govern "d'emergència nacional" que prepari "l'embat final" per aconseguir la independència. Aquesta és la proposta que ha fet aquest dilluns Antoni Castellà, portaveu nacional de Demòcrates, per conjugar la resposta a la crisi sanitària i la recuperació del full de ruta. Segons la formació democristiana, cal una remodelació de l'executiu que tingui en compte el nou escenari -tant de gestió de la pandèmia com de reactivació econòmica- i, al mateix temps, s'encarregui de preparar el nou xoc amb l'Estat.En aquest sentit, l'executiu remodelat s'hauria de coordinar amb el Consell per la República i l'Assemblea de Càrrecs Electes -que es va posar en marxa el 30 d'octubre de l'any passat , després de la sentència, i no ha tingut per ara continuïtat- per formular el "desbordament democràtic" a l'estil de l'1-O i el 3-O del 2017, però en aquest cas "sostingut en el temps". "Aquesta vegada no ha de ser únicament social, sinó també institucional, per tal d’impossibilitar el bloqueig de la República independent per part de l'estat espanyol", remarca Castellà a través d'un vídeo a YouTube.Pel que fa a les eleccions, Demòcrates sosté que són un instrument de "sobirania", però insisteixen que només serien útils en cas que s'obtingués una majoria independentista que servís per aixecar la suspensió de la declaració de la independència. També assenyalen que el camí a seguir és la via unilateral i la "insubmissió col·lectiva".

