L'OMS veu improbable una altra onada important de contagis

La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha indicat aquest dilluns que cada cop s'està descartant més que hi hagi una altra onada important de contagis. RAC1 , Neira ha apuntat que els models fan diverses prediccions, però l'important és que els estats estan "molt millor preparats" des de tots els punts de vista, el que reduiria l'impacte d'un rebrot. Per exemple, ha remarcat que en les residències ja es posaria una barrera de protecció des del primer moment. Al seu parer, la taxa de transmissió s'ha baixat tant que el virus tindrà una "dificultat important" per sobreviure, però ha evitat constatar que ja s'ha acabat aquesta primera onada.Neira ha opinat que no val la pena fer gaires prediccions. "S'han d'anar mirant els casos dia a dia i si és necessari corregir on calgui corregir a nivell quirúrgic. Esperem que hagi baixat tant la transmissió que no hi hagi brots, però serà una batalla de dia a dia", ha apuntat.

