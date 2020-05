Es mantenen les franges horàries a la fase 2?

Canvi de fase un cop més. Mentre la resta de Catalunya deixa enrere la fase 0, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran ja estan dins de la fase 2. Un estadi que permet una major mobilitat i entre les quals destaca el tema de les franges horàries. Mentre que a la fase 1 sí que es mantenen per poder realitzar activitats com ara passejar o practicar o fer esport, a la fase 2 desapareixen.Durant la fase 2 es pot passejar i practicar esport no professional sense límit d'horari. Tot i que des del Govern demanen evitar les franges de 10 a 12 del migdia i de 19 a 20 de la tarda, ja que estan reservades per a les persones majors de 70 anys i vulnerables. Però per la resta del dia, lliure circulació dins de la regió sanitària. Ara bé, sempre que es realtizin les sortides s'ha de mantenir la distància de seguretat i les mesures higièniques.A més durant les passejades o sortides esportives també es permeten grups de fins a 15 persones, sense importar si conviuen juntes o no. A més en el cas que es surti amb menors, també desapareix el límit d'un adult per tres menors.Lligat a la desaparició de les franges també destaca una altra novetat: en aquest nou estadi de la desescalada està permès anar a un municipi pròxim sempre i quan estigui dins de la mateixa regió sanitària. Sortir d'aquesta queda lligat a motius laborals o de força major.Durant la fase dos també es permet l'obertura dels centres esportius coberts i piscines amb un 30% de l'aforament. En el cas de les piscines, només hi pot haver-hi una persona per carril.En el cas de les piscines recreatives, es poden obrir amb fins un 30 % de l'aforament, mentre que les platges podran obrir en totalitat de l'aforament. Sempre i quan es garanteixin les distancies de dos metres entre els dos grups. Fins al moment, en la fase 1 només es podia anar a les platges per realitzar esport o passejar, ara ja està permès el bany.Establiments i locals comercials minoristes de més de 400 metres de superfície podran reobrir, però amb un 40% de l'aforament de cadascuna de les plantes. Caldrà també reservar una franja horària prioritària per als majors de 65 anys. Els centres comercials també podran obrir, però amb limitacions d'accés: un 30% de l'aforament a les zones comunes i del 40% en cadascun dels establiments. A les entrades es farà cua mantenint la distància, es dispensaran mascaretes i gel desinfectant. Les zones infantils i recreatives romandran tancades.Si durant la fase 1 van reobrir les terrasses al 50% de capacitat, en fase 2 els clients podran esmorzar, dinar o sopar dins d'un local de restauració, que només podrà habilitar el 40% del seu aforament. Això sí, el consum s'haurà de fer a taula i no en barra, i preferentment amb reserva prèvia. Discoteques i bars d'oci nocturn no poden obrir encara i les terrasses es mantindran com fins ara. En el cas dels hotels i allotjaments turístics, també podran fer ús del seu servei de restauració sempre que no superin el 40% del seu aforament i, en el cas de les zones comunes, un 30%. Les activitats d'animació es podran fer, però en grups de fins a 20 persones, preferentment a l'aire lliure, mantenint la distància o fent ús de mascareta i sense intercanviar objectes.Pel que fa als bars, aquest punt tampoc serà novetat per als municipis de menys de 10.000 habitants, que ja poden consumir a l'interior del local, amb les limitacions d'aforament establertes, sense necessitat d'estar en fase 2.

