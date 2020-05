Les platges de Barcelona també obriran al vespre a partir d'avui per fer esport i passejar

Els barcelonins també podran fer esport i passejar a la platja entre les vuit del vespre i les onze de la nit. L'Ajuntament confia que l'ampliació d'horaris -fins ara només estava permesa la pràctica esportiva al matí- evitarà que es repeteixin acumulacions de persones registrades a mitjans de la setmana passada.El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha reconegut que puntualment s'ha generat "sensació d'aglomeració" en algunes platges. Badia ha assenyalat la Barceloneta, el Bogatell i la Nova Icària, que han registrat ocupacions de fins al 16%. En el conjunt de platges, el percentatge d'ocupació mitjà ha estat del 7%.Badia ha expressat la confiança que amb l'ampliació d'horaris per a la pràctica esportiva l'Ajuntament confia "esponjar" l'ús de la platja i evitar que es repeteixin aquestes aglomeracions. Fins ara la franja del vespre només estava permesa per a esportistes federats, que havien d'accedir a les paltges per un punt concret. Ara, amb l'obertura al públic general, podran accedir a la platja per on vulguin.Amb l'entrada a la fase 1 continua prohibit prendre el sol o fer bany recreatiu a la platja i només s'hi podrà anar per passejar o fer esport.Badia també ha anunciat altres novetats a les platges. Aquesta setmana les guinguetes començaran a obrir i l'Ajuntament els aplicarà la mateixa rebaixa de taxes que a les terrasses de la ciutat.Els establiments de la platja no pagaran mentre duri l'estat d'alarma i es beneficiaran d'una rebaixa del 75% el que queda d'any. De la mateixa manera que la resta de terrasses de la ciutat, les guinguetes també podran ampliar la quantitat de taules que ofereixen, respecte de les 30 per establiment de què disposen actualment.A diferència de les platges, a partir d'avui sí que es permetrà l'estada de grups d'un màxim de 10 persones als parcs públics. De fet, aquesta mesura ja s'emmarca en el relaxament de mesures corresponent a la fase 1.Badia també ha anunciat que amb l'entrada a la fase 1, a Barcelona els serveis de neteja tornen a funcionar a partir d'avui al 100%. D’altra banda, els punts verds recuperen l’activitat també en horari de tarda, adaptant els horaris per condicionar i netejar els espais.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor