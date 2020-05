Tímida fase 1 en la Barcelona encara confinada

Un empleat de l'hotel Catalonia Rigoletto, a Barcelona, agafant el telèfon Foto: ACN

Barcelona comença poc a poc a respirar. La capital catalana ha entrat aquest dilluns en fase 1, un nou estadi que permet la reobertura de terrasses i les trobades familiars. La represa de l'activitat a primera hora, però, ha estat més aviat tímida. Molts negocis esperen un major relaxament de les restriccions per tornar a pujar les persianes.A la plaça del Clot, per exemple, la Carme del bar Clot és una de les poques que obre amb quatre taules. "Soc la valenta que obre per perdre diners", assegura. La majoria de locals d'aquest espai esperaran a la fase 2 per poder reactivar-se amb millors condicions. Al centre de la ciutat, la terrassa del cafè Zurich ha obert amb 35 taules. El mític local de plaça Catalunya no havia hagut de tancar en 100 anys.El Gremi de Restauració de Barcelona calcula que 2 de cada 3 locals amb terrassa de la ciutat no obriran aquest dilluns i s'esperaran a la fase 2 per reprendre l'activitat. De fet, l'organització calcula que els establiments que aixecaran la persiana amb la fase 1 són poc més del 20% del total, ja que hi ha prop de 3.300 locals de restauració sense terrassa que continuaran tancats.En total, hi ha censats a Barcelona 8.887 bars i restaurants. El Gremi apunta que el 70% de les terrasses té quatre taules o menys i que, amb la restricció del 50% de l'aforament, molts negocis no són viables. D'altra banda, el Gremi demana ampliar al 50% l'aforament interior permès en fase 2.El director del Gremi, Roger Pallarols, parla d'una represa de l'activitat "tímida" tot i que positiva, ja que "la ciutat no podia continuar estancada econòmicament". "Aquesta fase 1 servirà per escalfar motors de cara a la fase 2, on sí viurem una reobertura massiva", ha afirmat Pallarols. "Fins ara els restauradors no tenien cap horitzó i ara comencen a verue una mica de llum al final del túnel", ha dit.L'entrada a la fase 1 ha permès als hotels de Barcelona tornar a l'activitat després de més de dos mesos d'aturada. Tot i això, es tracta d'una obertura testimonial. La cadena Catalonia Hotels & Ressorts ha obert només sis dels 26 establiments de la província de Barcelona. "Lògicament, en aquests moments no surt a compte obrir", ha assegurat el subdirector d'operacions de l'empresa, Joaquim Recasens.L'obligatorietat de portar guants, mascaretes, gel hidroalcohòlic o la instal·lació de mampares als taulells són algunes de les mesures adoptades per prevenir el risc de contagi entre els clients. A aquestes s'hi sumen el tancament de les zones comunes i la distribució de l'esmorzar a les habitacions."Entenem que hem d'obrir, tant pel compromís amb els clients i els treballadors, com per dinamitzar la ciutat", ha afegit Recasens. El Catalonia Rigoletto de Barcelona és un dels sis establiments que tornen a l'activitat aquest dilluns, amb quatre clients sobre un total de 65 habitacions. Es tracta bàsicament de viatgers de negocis, així com famílies que s'allotgen a l'hotel per la proximitat d'aquest amb l'hospital de la Dexeus i el Clínic.I és que Barcelona continua confinada i ara ja és l'única ciutat de l'Estat que no permet als seus ciutadans desplaçar-se als municipis veïns de les regions metropolitanes Nord i Sud."Tenim indicadors molt bons en les tres zones i això ens fa pensar que podem avançar en aquest sentit". Així s'ha expressat a Catalunya Ràdio la consellera de Salut, Alba Vergés, en preguntar-li per la unificació de la regió metropolitana. Ha indicat que estan avaluant amb els alcaldes si l'augment de la mobilitat entre les tres zones incrementarà molt el risc de contagi.Vergés ha explicat que fa dies que treballen perquè l'actualització del registre de Salut Pública sigui "molt més automàtica" i reduir així les diferències en la comunicació de dades. Ha defensat la transparència de Salut en donar informació el més actualitzada possible. "Algú pot dir: 'mira, teniu més defuncions que altres'. Potser és que les informem més", ha dit.Vergés ha explicat que s'ha estudiat amb l'Ajuntament de Barcelona quines conseqüències pot tenir unificar les tres zones metropolitanes, i ara es farà també amb la resta d'alcaldes.Des d'aquest dilluns ja no hi ha cap català en fase 0. Barcelona i les dues regions metropolitanes, on s'hi concentra més de la meitat de la població, entren finalment en fase 1 , mentre que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran ja estrenen la fase 2 El procés de desescalada va evolucionant amb la "nova normalitat" en un horitzó cada vegada més definit i amb el desig que cap rebrot de la pandèmia, que en les circumstàncies actuals podria ser devastador, obligui a retrocedir.A continuació, un recull del que es pot fer en les dues fases que milions de catalans enceten aquesta setmana. De l'obertura de terrasses i el retorn al gimnàs de la fase 1 al banys a la platja i el regrés de les projeccions al cinema de la fase 2.

