El País Valencià demanarà passar a la fase 2 a partir de l'1 de juny

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciat aquest diumenge que el govern valencià demanarà aquesta setmana que el País Valencià pugui passar a la fase 2 de la desescalada a partir de l'1 de juny, ja que l'evolució de la pandèmia és "clarament positiva".Així s'ha pronunciat en una roda de premsa després de participar a la videoconferència amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i els presidentes de la resta de comunitats autònomes per tractar la crisi del coronavirus.Puig ha dit que "tots els indicadors assenyalen que la comunitat valenciana van en la bona direcció".Preguntat per si pensa que la petició de canvi de pas pot generar falses expectatives, com va passar a la fase 1, ha replicat que des d'aquest "desencontre" hi va haver "un canvi a la cogovernança amb una comunicació bilateral molt positiva". A més, apunta que amb els paràmetres establerts pel Ministeri i tenint en compte que hi ha comunitats que han passat amb pitjor situació "sabem que estem en disposició d'accedir a la 2".

