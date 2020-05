Paluzie, Baños i Alsina, entre els candidats per liderar l'ANC

La junta electoral ha fet públiques aquest dilluns les 119 candidatures provisionals per liderar l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Entre els noms que han aconseguit els avals necessaris hi ha l'actual presidenta, Elisenda Paluzie, i l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, així com qui va ser cap de comunicació de l'entitat i va formar part de la candidatura Primàries Barcelona, Adrià Alsina. Les eleccions al secretariat nacional tindran lloc entre els dies 10 i 13 de juny per via telemàtica. Abans, el 29 de maig, es farà públic el llistat definitiu de candidats.La campanya electoral es farà entre el 30 de maig i el 9 de juny. Arran de la situació sanitària, aquests actes es faran de manera virtual, principalment a través del canal de YouTube de l'ANC. A través dels comentaris al vídeo, els ciutadans que ho vulguin podran fer preguntes als candidats. Els resultats definitius de les eleccions es faran públics el 18 de juny i el ple dels 77 secretaris nacionals per elegir els quatre càrrecs orgànics de l'entitat: president, vicepresident, secretari i tresorer.L'entitat afronta les eleccions en ple replantejament del procés independentista, que ha quedat en un segon pla arran de la crisi sanitària. El president de la Generalitat, Quim Torra, encara no ha convocat eleccions malgrat admetre fa uns mesos que la confiança entre els socis de Govern s'havia trencat. L'ANC ha dit públicament que donarà suport a aquells candidats que apostin per la via unilateral, cosa que aparentment allunya el suport de l'entitat a ERC, partidària de la via pactada amb Madrid.

