​Nou rècord mundial de velocitat a Internet

Investigadors australians han provat i registrat amb èxit la velocitat de dades d'Internet més ràpida del món amb un sol xip òptic, capaç de descarregar 1.000 pel·lícules d'alta definició en una fracció de segon.L'equip d'investigació, dirigit pel doctor Bill Corcoran (universitat Monahs) i amb el professor Arna Mitchell (RMIT) i el professor David Moss (Universitat Tecnologia de Swinburne), van poder arribar a una velocitat de dades de 44,2 erabits per segon (Tbps) des d'una única font de llum.Aquesta tecnologia té la capacitat de suportar les connexions a Internet d'alta velocitat d'1,8 milions de llargs de Molbourne, a Austràlia, al mateix temps, i milers de milions a tot el món durant els períodes pic, segons els autors, que publiquen els seus resultats a la revista Nature Communications. Les manifestacions d'aquesta magnitud generalment es limiten a un laboratori. Per aquest estudi, però, els investigadors van aconseguir aquetes velocitats ràpides utilitzant la infraestructura de comunicacions existent, on van poder provar de manera eficient la xarxa.Per això, van utilitzar un nou dispositiu que reemplaça 80 làsers amb un sol equip conegut com micro pinta, que és més petit que el hardward de telecomunicacions que hi ha actualment al mercat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor