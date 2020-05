Trilla: «Necessitem dades sòlides, el més aviat possible»

"Necessitem dades sòlides, el més aviat possible quan es produeixin i que es puguin analitzar sense aquesta espècie de pujades i baixades". El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha reconegut a Catalunya Ràdio que la polèmica amb les dades que arriben des del Departament de Salut "és una de les coses que més ha confós a tots"."A la gent li costa que es comuniquin ara morts de fa dies, per a la ciutadania això suposa una important confusió", ha continuat Trilla, que ha constatat que amb aquestes actualitzacions un queda "despistat". En aquest sentit, ha afegit que espera que a poc a poc es vagi "simplificant aquest sistema i tothom tingui els mateixos números, sàpiga com es compta i no hi hagi tants embolics".Malgrat tot, Trilla ha recordat que totes les xifres són "sòlides", però que "es compte d'una manera i es comuniquen d'una altra".Sobre la desescalada, el cap d'Epidemiologia del Clínic ha subratllat que tot dependrà molt de l'actitud individual i col·lectiva, i ha alertat que en qualsevol moment pot haver un rebrot. "La clau és detectar-lo a temps i aïllar-lo sense haver de fer un pas enrere", ha afegit.Pel que fa a les visites en residències en territoris en fase dos, ha apel·lat de nou a la responsabilitat, i ha constatat que "dependrà molt que la persona que visiti la residència es protegeixi".

