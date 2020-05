VÍDEO Navegant amb una vintena de dofins juganers a l'Ametlla de Mar

L’equip de bussejadors de Plàncton Diving s’ha topat amb una bonica sorpresa aquest diumenge al matí quan ha sortit a fer una immersió de prospecció davant la costa de l’Ametlla de Mar. Un nombrós grup de dofins, format per una vintena d’exemplars entre adults i cries, han nadat al costat de l’embarcació dels submarinistes mentre navegaven cap al punt d’immersió.L’equip ha pogut enregistrar les imatges tranquil·lament perquè els dofins s’han apropat a la pneumàtica per seguir-la nedant d’una banda a l’altra juganers durant una bona estona.No es tracta d’una situació inaudita, de fet “la primavera és època de migracions de cetacis i els pescadors en solen veure en esta època, si bé és cert que no és tan habitual que s’apropen tan a la costa”, ha apuntat l’oceanògrafa Eli Bonfill, codirectora de Plàncton Diving. Una magnífica manera de començar l’aventura submarina d'aquest diumenge. “Quan estàs moltes hores al mar, sempre et regala alguna sorpresa”, afegeix.A sobre podeu veure el vídeo enregistrat per Xavi Llambrich, director tècnic de Plàncton Diving, i a sota el directe que Eli Bonfill ha fet a Instagram:

