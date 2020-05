L'últim disc de Txarango es titularà «De vent i ales» i es publicarà el 19 de juny

El quart i últim disc de Txarango es titularà De vent i ales i es publicarà el 19 de juny amb el segell Halley Records. El títol surt de la cançó Les coses senzilles, sobre la fragilitat de la vida. La banda del Ripollès ha presentat el projecte amb un documental de 17 minuts enregistrat per ells mateixos on exposen les claus de l'imaginari del nou disc a través dels viatges i escenaris que els han inspirat.La banda sonora inclou fragments de 9 de les 16 noves cançons. Pel grup, el disc és un "adéu" i, alhora, un "regal" que han compost per agrair el suport del públic. "Gràcies de tot cor per cada passa compartida. Gràcies per ser i per vibrar. Gràcies infinites per formar part de l'aventura més gran de les nostres vides", expressen.Concretament, el documental inclou la invitació a sortir a buscar el camí de la cançó Quan cau el sol o de celebrar-lo a Nous camins. També parla de la fragilitat de la vida a Les coses senzilles, el cant a l'amor no viscut de Si sabessis, la celebració de la vida compartida d'Avui que fas anys i Bendita vida o la música pot prendre la força d'un aiguat i arrasar la "brutícia d'aquest salvatge" d'Aguacero. Finalment, també apareix Foguera i És hora de tornar a casa, que tanca el disc, que es pot comprar des d'aquest diumenge mateix al web de la banda."De vent i ales' és un títol lleuger que parla d'estendre les ales per deixar-se portar pel curs de la vida", assegura Txarango. El nou projecte discogràfic neix, segons el grup, de les experiències de dormir al peu del Mont Fuji, dels viatges a Colòmbia, Senegal, Brasil i l'Índia, de la ruta dels Balcans d'entrada a Europa de refugiats o dels camps sahrauís.Txarango va anunciar al desembre que es retirava després de la publicació d'un nou disc i una gira de comiat després de 10 anys dalt dels escenaris. El grup s'havia d'acomiadar recorrent el territori amb una carpa itinerant i sota el títol 'El gran circ', una gira que s'ha hagut de cancel·lar per la crisi del coronavirus.La banda estudia ara com reconvertir els concerts de presentació perquè la complexitat i les especificitats els fan "pràcticament impossible de traslladar en el temps". Alhora, però, asseguren que estan "totalment compromesos" en programar les actuacions per "acollir a totes les persones que tenen la seva entrada i retornar els diners a totes aquelles que així ho vulguin o no puguin venir a aquests nous concerts".

