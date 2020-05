Catalunya deixa enrere la fase 0

Des d'aquest dilluns ja no hi ha cap català en fase 0. Barcelona i les dues regions metropolitanes, on s'hi concentra més de la meitat de la població, entren finalment en fase 1 , mentre que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran ja estrenen la fase 2 . El procés de desescalada va evolucionant amb la "nova normalitat" en un horitzó cada vegada més definit i amb el desig que cap rebrot de la pandèmia, que en les circumstàncies actuals podria ser devastador, obligui a retrocedir.A continuació, un recull del que es pot fer en les dues fases que milions de catalans enceten aquesta setmana. De l'obertura de terrasses i el retorn al gimnàs de la fase 1 al banys a la platja i el regrés de les projeccions al cinema de la fase 2.

