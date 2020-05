​La Crida considera que la negativa del permís laboral de Sànchez el «condemna a una persecució ideològica»

Els membres de govern de la Crida Nacional consideren que la negació de la incorporació professional de Jordi Sànchez per part de la Junta de Tractament a la Crida , "reforça la injustícia de la sentència del Tribunal Suprem, i el condemna a una persecució ideològica".En un comunicat, donen suport al text que aquest diumenge Jordi Sànchez ha fet públic davant la resolució de la Junta de Tractament que denega el permís per treballar a la Crida Nacional per la República. L'associació cívica recorda que Jordi Sànchez "té dret a treballar en la defesa de les seves idees des de l'activisme social, desvinculat de les institucions i organismes públics en l'aplicació del 100.2 del Reglament penitenciari, com fan la resta dels seus companys i companyes presos".Aquesta mateixa tarda el Departament de Justícia ha lamentat "l'error" en la comunicació però ha al·legat que s'ha denegat la incorporació a la Crida perquè no compleix amb els requisists del Programa Individual de Tractament "Per tant, té el dret de treballar a la Crida Nacional, tal com li vam demanar des dels òrgans de govern", apunta aquesta organització en el text. Des de la Crida asseguren també que els "preocupa la forma i sobretot el fons, la naturalesa sociopolítica de l'associació de la Crida no pot ser la causa de la negativa de la Junta de Tractament a tramitar el 100.2". "Si fossin aquestes les motivacions, s'estaria imposant una inhabilitació extrajudicial i una condemna complementària", apunten.A última hora de diumenge, el mateix Sànchez ha emès un segon comunicat en què dona per tancada la polèmica, tot i constatar "la tristesa" d'observar de les institucions penitenciàries catalanes "un capteniment de prudència que va molt més enllà del que la sentència del Tribunal Suprem va establir". De fet, insisteix que la Crida és una entitat privada i, per tant, assegura que treballar-hi és compatible amb el seu Programa Individualitzat de Tractament (PIT).Assegura, en aquest sentit, que el fet que no s'hi "contempli explícitament l'activitat en el terreny socio-polític no es pot entendre de cap manera com que aquest queda vetat". Si tot el que no aparegués explícit estigués prohibit, afegeix, el camp laboral "seria profundament limitat", i apunta que "el treball de dinamització de la Crida és perfectament coherent" amb la seva formació en ciència política i sociologia i en part de la seva activitat professional exercida.

Comunicat de la Crida sobre... by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor