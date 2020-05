Platges, escoles, centres comercials i interior dels bars (sense barra): tot sobre la fase 2

Banyar-se a la platja o a la piscina, dinar o sopar dins d'un restaurant o celebrar un casament. El govern espanyol no només ha ampliat el ventall d'activitats que es poden fer durant la fase 2 de la desescalada, sinó que també ha eliminat les restriccions horàries per a la població infantil i la pràctica d'esport no professional. A més que també permet la reobertura de les piscines per a ús esportiu o la represa de les classes de conduir.

L'altra novetat que incorpora la fase 2 és la de l'obertura de les llars d'infants, escoles, els centres de secundària i d'educació postobligatòria. Ara bé, tots aquests ho faran amb certes limitacions segons el curs en que es trobin. A continuació, les novetats que implica avançar a aquest estadi del desconfinament.





