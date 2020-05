Justícia lamenta «l'error» sobre el permís a Sànchez i al·lega que treballar a la Crida no s'ajusta al programa

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha lamentat "l'error" en relació al permís laboral de Jordi Sànchez que finalment se li ha denegat per treballar a la Crida Nacional per la República. La resposta del Departament de Capella arriba hores després que Sànchez fes públic un comunicat, aquest mateix diumenge, on acusava Justícia de "mala praxi" Segons Justícia, la junta hi va votar des d'un primer moment desfavorablement i ha lamentat "el perjudici que la comunicació hagi pogut causar" i ha argumentat que la proposta de treballar a la Crida "no s'ajustava a les condicions establertes al Programa Individual de Tractament". Tot i això, el Departament ha elevat l'acord al jutjat de vigilància penitenciària, que és qui té "l'última paraula".La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima ha detallat que el vot contrari a la proposta de Sànchez s'ha basat en què el PIT estableix que la reinserció laboral serà "en l'àmbit privat, la docència o una activitat similar, d'acord amb la seva formació acadèmica i perfil professional". En aquest sentit, assenyalen que "el seu PIT no contempla la possibilitat de desenvolupar una activitat laboral vinculada a l'activisme social o polític"."El Departament de Justícia subratlla la independència dels professionals de les juntes de tractament, que actuen subjectes al Reglament Penitenciari, al marge de criteris polítics o partidistes. Les seves decisions en relació amb els 100.2 van directament de la presó fins als jutjats, tal com estableix la llei", remarquen en un comunicat.

