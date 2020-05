Quadruplica la taxa d'alcoholèmia, fuig d'un control i agredeix a cops de puny un agent dels Mossos

Els Mossos d'Esquadra van detenir el divendres 22 de maig passat un conductor borratxo al Baix Penedès per negar-se a fer la segona prova d'alcoholèmia –després de quadruplicar la taxa màxima permesa en la primera-, intentar fugir i agredir a cops de puny un agent.Una patrulla que feia un control de trànsit a l'N-340 al Vendrell va rebre l'avís d'un ciutadà que acabava de veure el conductor d'un turisme consumint begudes alcohòliques mentre conduïa a Vilafranca del Penedès. Minuts més tard, un agent fora de servei va poder aturar el vehicle i constatar que el conductor, de 37 anys i veí de Creixell (Tarragonès), mostrava símptomes evidents d'estar begut.La patrulla del control de l'N-340 va desplaçar-se al lloc indicat per l'agent fora de servei i van decidir acompanyar el vehicle fins la sortida del Vendrell, ja que el punt on eren estava situat en una via ràpida amb molt volum de trànsit. Un cop aturat dins del Vendrell, els agents van realitzar-li la primera prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,99 mg/l, superant en quasi quatre vegades la taxa permesa. Tot seguit, el detingut va pujar al seu vehicle amb el pretext d'esperar els deu minuts per tornar a fer la prova d'alcoholèmia, però ho va aprofitar per engegar el cotxe i intentar fugir, acció que els mossos van poder impedir.Seguidament els agents li van demanar que baixés del vehicle i va ser quan l'arrestat els va començar a insultar i va intentar propinar-li un cop de puny a un dels mossos, tot i que el va poder esquivar. Tot seguit el va tornar a intentar agredir de nou i li va donar un cop de puny a la cara. Davant d'aquests fets els Mossos d'Esquadra el van detenir per l'agressió a l'agent, per conduir begut i per no sotmetre's a la segona prova d'alcoholèmia. El jutge ja ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

