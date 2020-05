Cada cor batega de manera diferent davant d'una mateixa cançó

És prou sentit això que cada persona és diferent i que ningú respon de la mateixa manera davant d'una mateixa situació. En el cas del cor humà i la seva relació amb la música també es pot aplicar el mateix principi, o això és el que apunta un estudi publicat per EHRA Essentials 4 You , una plataforma científica de la Societat Europea de Cardiologia.L'estudi ha detectat com cada cor té una resposta diferent davant d'una mateixa peça musical, així el ritme cardíac davant la melodia i el tempo de la cançó pot variar segons la persona. Es tracta d'una investigació pionera que que podria servir com a primer pas per desenvolupar mètodes musicals personalitzats per a patologies comuns o per ajudar a que les persones es mantinguin en alerta o relaxades.Per exemple, es podria destinar a reduir la pressió arterial o els efectes secundaris d'algunes medicacions en el ritme cardíac.Concretament l'estudi es va centrar en l'observació de tres pacients amb insuficiència cardíaca lleu que necessiten de marcapasos. Aquests van ser convidats a un concert de piano clàssic en viu, i gràcies a que tots portaven l'aparell, el seu ritme cardíac es podia mantenir constant al llarg del recital.El marcapassos també permet veure quin és el temps de recuperació del cor (que es produeix un cop aquest ha patit canvis en el seu ritme) i el que van descobrir els investigadors era que aquest període de recuperació era significativament diferent d'una persona a una altra en els mateixos moments de la peça musical.El més curiós, però, no acaba aquí. Un dels investigadors explica que una mateixa transició musical pot desencadenar efectes totalment oposats en dues persones diferents. Així, mentre a un pacient li pot produir un relaxament, a un altre el pot induir a l'estrès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor