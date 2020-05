La policia intervé quatre «botellons», tanca tres bars i sanciona nou locals en 24 hores a Alacant

El primer cap de setmana de flexibilització de les mesures ha comportat cert relaxament -excessiu- a Alacant, on la Policia local ha intervingut quatre botellons, ha posat una trentena de denúncies, ha tancat tres bars i ha sancionat nou locals en només 24 hores. Segons ha informat l'Ajuntament, bona part de les sancions de l'operatiu que s'ha organitzat durant el cap de setmana corresponen a persones per no mantenir les distàncies de seguretat o no portar la mascareta.Els tres bars que han tancat els agents no complien amb les limitacions d'aforament -que eren superiors- i també s'estava consumint en el seu interior -una mesura que no està permesa en la fase 1-. En el mateix operatiu s'han sancionat nou locals que no complien amb les mesures de distanciament obligatòries. Els agents d'aquesta població del País Valencià també han dissolt un partit de futbol al carrer o grups de nens que jugaven en parcs infantils.

