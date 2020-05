Expedienten una infermera russa per portar només un biquini sota l'EPI

Una metgessa a Tula, cansada de treballar amb una calor asfixiant, ha decidit portar només el biquini sota l'equip de protecció. Una de les històries del dia a Rússia! https://t.co/3tShq8XkfX pic.twitter.com/DyrX59dX3N — Manel Alías (@ManelAlias) May 20, 2020

Fa uns dies que la imatge d'una infermera que només treballava amb un biquini per sota de l'EPI es va fer viral a les xarxes. La noia forma part del personal sanitari de l'Hospital Clínic Regional de Tula (Rússia). El centre finalment ha decidit expedientar-la per aquest fet, segons reporta el New York Post.La sanitària treballava a l'ala de l'hospital que tracta els pacients amb coronavirus, i va ser denunciada per part d'uns dels empleats al gerent del centre. Malgrat que els pacients no s'havien queixat, la dona ha acabat rebent una sanció per "incompliment dels requisits de vestimenta mèdica". Per la seva banda els arguments de la infermera han estat que no es va adonar que l'EPI es transparentava i que, per tant, pensava que no es veia quina roba portava a sota.

