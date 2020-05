Les morts diàries per coronavirus a Espanya augmenten a 70

Augmenta la xifra de morts diàries per coronavirus a Espanya. En el balanç d'aquest diumenge, el Ministeri de Sanitat ha informat de 70 noves víctimes mortals en les últimes 24 hores, 22 més que en el registre d'ahir. La xifra total des de l'inici de la pandèmia és de 28.752.Una dinàmica diferent ha seguit aquest cap de setmana el registre de positius confirmats. L'última xifra oficial és de 246 nous casos, força per sota dels 361 d'aquest dissabte. El recompte total d'afectats per la Covid-19 és de 235.772 a tot l'Estat.Catalunya continua generant "problemes" al ministeri liderat per Salvador Illa i és l'única comunitat autònoma que avui no actualitza el número de noves hospitalitzacions ni d'ingressos a l'UCI.En general, les hospitalitzacions han caigut en les darreres 24 hores (86 aquest diumenge en comparació amb les 125 de dissabte) i també els ingressos a l'UCI, només 3 avui per les 13 dissabte. En total, 11.477 persones han passat per l'UCI per mirar de superar el coronavirus i ja hi ha hagut fins a 124.845 pacients hospitalitzats en tota la pandèmia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor