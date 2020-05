Passejar en grup, anar al gimnàs o seure en una terrassa: tot el que es pot fer en fase 1

El desconfinament per regions sanitàries fa que a Catalunya les realitats siguin ben diverses en funció del municipi de residència. Mentre que tres regions catalanes -Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu-Aran- aquest dilluns ja entren a la fase 2, Barcelona i les àrees metropolitanes, on hi viu més de la meitat de la població, tot just experimentaran el canvi a la fase 1.Anar a una terrassa d'un bar, visitar amics i familiars o moure's per la regió sanitària, són algunes de les principals novetats que es poden fer en fase 1. A més a més, en les últimes hores s'han incorporat algunes mesures noves i altres s'han modificat, com ara la flexibilització a l'hora de sortir a passejar. A partir d'ara, fins a 10 persones poden anar juntes a passejar i dos adults es poden fer càrrec dels menors. Això sí, sempre mantenint les distàncies de seguretat i fent ús de la mascareta

