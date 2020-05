La Xina s'obre a la cooperació internacional per investigar l'inici de la pandèmia

El Govern de la Xina està disposat a cooperar amb la comunitat internacional per esbrinar com es va expandir la pandèmia de coronavirus, que va tenir el seu origen a la ciutat xinesa de Wuhan, ha declarat el ministre d'Exteriors xinès, Wang Yi."La Xina es manté oberta a la cooperació en matèria d'investigació científica amb la comunitat científica internacional per estudiar l'origen del coronavirus", ha anunciat en roda de premsa.Wang ha destacat que la investigació ha de ser "professional, justa i constructiva" i sense rerefons polític. Així mateix, el diplomàtic ha denunciat atacs i diatribes de certs polítics d'EUA contra Xinesa en relació amb el Covid-19.Wang ha lamentat així que, enmig de la pandèmia, "es propagui el virus polític a EUA", país al que ha instat a cooperar en comptes de cercar una confrontació."Cridem EUA a deixar de perdre un temps preciós. la Xina i EUA han de cooperar en diversos assumptes urgents, com la lluita contra la malaltia", ha afegit.

