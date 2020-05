El govern espanyol apunta que demanarà una nova pròrroga de l'estat d'alarma

El govern espanyol ha insinuat aquest diumenge que tornarà a demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma, atès que, segons ha insistit, és l'única via per limitar la mobilitat entre territoris. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha asseverat en roda de premsa que "l'estat d'alarma ha funcionat i és necessari per gestionar aquest procés de desescalada", al qual s'hi ha tornat a oposar per Quim Torra , qui reclama retornar les competències a les autonomies."En la mesura que és necessari limitar la mobilitat, cal l'estat d'alarma", ha insistit el també dirigent del PSC, que ha matisat que la mesura es prendria tenint en compte l'"evolució epidemiològica de cada territori", atès que es tracta d'una eina excepcional que es pretén usar "el mínim de temps necessari". Pedro Sánchez, en la reunió amb els presidents autonòmics, ha avançat que algunes autonomies podrien quedar aviat fora de l'estat d'alarma Illa també ha obert la porta a avançar a "diferents ritmes", sense concrecions, tot i que ha apostat per seguir "limitant la mobilitat atenent a la realitat epidemiològica" a cada territori. S'ha obert, però, a escoltar propostes de les comunitats per flexibilitat aquest extrem. El ministre també ha explicat que la primera setmana de juny es donaran a conèixer els resultats de la segona onada de l'estudi de seroprevalença. La primera onada va assenyalar que un 5% de ciutadans de l'Estat haurien passat el coronavirus . L'estudi complet estarà compost per tres onades.La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, no ha garantit que calgui demanar una nova pròrroga de l'estat d'alarma, i ha apuntat que primer cal veure els indicadors sanitaris per decidir-ho. En tot cas, ha mostrat confiança en què, si calgués fer-ho, el PNB donaria suport, ja que s'hi manté un "contacte permanent", més enllà de la polèmica per l'acord amb Bildu per derogar la reforma laboral.Ha carregat, en tot cas, contra l'actitud del PP, de qui ha dit que, si depengués d'ell, "ja es podria sortir sense cap tipus d'ordre ni prevenció i amb els riscos de contagis". i s'ha escudat en la posició dels populars per justificar l'acord amb l'esquerra abertzale. "Quan el PP vota el salvi's qui pugui, ens toca estrènyer la capacitat de pacte", ha exposat, i ha confiat que, en cas que calgui una nova pròrroga, "el PP hagi reflexionat i ja no estigui instal·lat al no".Segons ha exposat Montero, Sánchez ha detallat durant la reunió amb els presidents autonòmics alguns dels elements ja avançats dissabte en roda de premsa com el dol oficial declarat i el futur homenatge als difunts; l'aprovació la setmana vinent de l'ingrés mínim vital , una "xarxa de seguretat perquè mai quedi enrere en aquesta crisi"; la reactivació del turisme , amb l'arribada el juliol de gent de fora; o el fons de 16.000 milions per a les autonomies, els criteris dels quals esperen concretar la setmana vinent amb els grups polítics. D'aquests, 6.000 milions ja s'abonarien el juliol.Preguntada sobre les mesures per garantir la seguretat en relació a l'obertura al turisme, ha avançat que esperen abordar-ho aviat amb el sector empresarial, així com també amb la Comissió Europea per establir els protocols d'entrada i arribada de trànsit aeri i en la data quan els països estiguin en disposició d'obrir fronteres. Pel que fa al diàleg social, abordarà també amb sindicats i patronals la possibilitat de prorrogar els ERTO en sectors com el turisme.Montero ha apuntat que la ciutadania ha "après a conviure amb el virus", però ha alertat que es pot "abaixar la guàrdia", motiu pel qual ha apel·lat a la responsabilitat individual per mantenir totes les prevencions. Pel que fa al curs escoltar, ha afirmat que el setembre "es podran començar les classes presencials", però sempre i quan "si els indicadors epidemiològics ho permeten i no hi ha increment de casos".

