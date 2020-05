La corprenedora portada del «The New York Times» en record a les víctimes del coronavirus

Portada del New York Times amb la publicació de 1.000 morts per coronavirus. Foto: NYT

La portada d'aquest diumenge 24 de maig d'un dels mitjans de comunicació més prestigiosos del món ha publicat una portada de les més impactants que s'han vist en els últims temps. The New York Times ha optat per omplir la portada amb el nom de 1.000 víctimes mortals del coronavirus als estats units, sota d'un titular que avisa que el país nord-americà està a punt d'arribar a les 100.000 defuncions, una pèrdua "incalculable".Al costat de cada nom, s'indica l'edat i una breu referència biogràfica de la víctima. A l'interior del diari, els seus editors fan una relació de les morts diàries que s'han comptabilitzat al país acompanyada de fragments d'obituaris publicats en diferents rotatius amb la voluntat de generar un impacte emocional de la gran quantitat de morts que causa la pandèmia.

