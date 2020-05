VÍDEO L'Ajuntament de Berga aprova oficialment no celebrar la Patum per Corpus

Els regidors de la corporació han votat 'no' a la celebració de la Patum en un ple històric. Foto: P. M.

El ple d'aquest diumenge ha començat pocs minuts després de les 11 del matí, i s'ha pogut seguir de manera telemàtica



Queda saber què farà Berga de cara a setembre: si celebrarà llavors o no, una Patum extraordinària. Montse Venturós ha anunciat aquest diumenge que no hi haurà Patum per Corpus, i ha afegit: "i mirem amb incertesa la possibilitat de posposar la festa al setembre".



"La Patum continuarà bategant molt i molt fort"



"La Patum la portem al cor tots i totes les patumaires, perquè forma part de nosaltres. Per això, sabem que, malgrat que enguany no la celebrem, malgrat que aquest any el calendari berguedà quedi modificat de manera trasbalsadora, malgrat que el ple de l'Ascensió hagi pres una decisió absolutament impensable, la Patum continuarà bategant molt i molt fort", ha afirmat Montse Venturós. Venturós ha acabat el seu discurs amb el tradicional "visca Berga i visca la Patum" i la retransmissió s'ha tancat amb l'himne de Berga.



La dirigent berguedana ha expressat que "cap dels que som avui presents en aquest plenari i tampoc la majoria de berguedans i patumaires ha viscut mai una suspensió de les festes del Corpus". "La Patum no la fa l'Ajuntament, no la fan les institucions, sinó les veïnes i veïns, el conjunt de patumaires, el conjunt de societat que fa que la cultura popular s'adapti als canvis que van sorgint", ha reiterat.



"La pandèmia ens ha deixat un paisatge molt gris. Molts hem perdut persones estimades o coneguts, que malauradament no han pogut superar la malaltia, amb el dolor d'un acomiadament que no s'ha pogut realitzar com pertoca", ha destacat l'alcaldessa.

L'alcaldessa Montse Venturós durant la retransmissió del ple extraordinari de l'Ascensió. Foto: P. M.

Montse Venturós ha subratllat l'excepcionalitat de la sessió plenària i de la decisió de no celebrar com tocaria en altres circumstàncies el Corpus berguedà. No és per menys. Perquè l'última Patum que es va suspendre va ser la dels anys 1938 i 1937 amb motiu de la guerra civil. La crisi sanitària, ha admès Venturós, "ha canviat les nostres vides, la nostra normalitat i ens ha abocat a un escenari d'incertesa que ens obliga a mirar el futur d'una manera diferent de la que havíem planificat".



Un ple de l'Ascensió històric ha decidit aquest diumenge que no es farà Patum per Corpus. Expliquen que si ets berguedà i pares l'orella a terra el diumenge de l'Ascensió pots sentir la remor del tabal anunciant la Patum. Però avui el repic del tabaler no ha sonat en cap racó de la ciutat. La pandèmia de la Covid-19 que ho ha trasbalsat tot, també ha motivat una sessió de ple extraordinària que ha dit 'no' a la festa que s'havia de celebrar del 10 al 14 de juny. Tots els regidors de l'equip de govern de la CUP, i els de l'oposició de Junts per Berga, ERC i el PSC han votat negativament a la celebració de la Patum. Només hi ha hagut una excepció motivada per un imprevist tecnològic: la connexió del regidor Eloi Escútia ha fallat en el moment de la votació i s'ha comptat com una abstenció. El plenari ha durat amb prou feines 10 minuts."És un fet històric que ens ha trasbalsat, ja que la decisió que acabem de prendre les regidores i regidors d'aquest ajuntament és una decisió difícil que mai hauríem pensat haver de prendre", ha expressat l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, en el seu discurs, just abans d'acomiadar la sessió.A la simbòlica sessió també hi han assistit el secretari municipal Antoni Pérez i l'arxiver Xavier Pedrals. La primera constància documental de la celebració del ple de l'Ascensió a Berga data de l'any 1656.

