Torra defensa l'autodeterminació davant Sánchez i reclama recuperar les competències

Ara mateix, el factor temps és essencial. Cal actuar de manera urgent i executiva. Però necessitem certeses sobre recursos que se’ns deuen i decicions que cal prendre:



1. Pagament de la deuda històrica de l’Estat, de 9.000 M€ (Addicional 3a Estatut, Mossos, Llei dependència...) — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) May 24, 2020

Quim Torra ha reclamat davant Pedro Sánchez i els altres presidents autonòmics que "Catalunya ha d'exercir el seu dret d'autodeterminació" i que se seguirà oposant a prorrogar l'estat d'alarma mentre no es retornin les competències. Ho ha explicat ell mateix en un fil de tuits en què ha detallat la seva intervenció en la conferència de presidents, també pel que fa al pla de 40 punts per reactivar el país que va avançar dissabte El president català ha subratllat que "el factor temps és essencial" i que "cal actuar de manera urgent i executiva", sabent en primer lloc quan es pagaran els recursos que reclamen i es prendran les diverses mesures polítiques. En aquest sentit, ha destacat els 9.000 milions de deute històric que demana la Generalitat o els 4.000 milions de despesa extra a causa de la pandèmia.També reclama un augment del topall de dèficit del 0,2%, que els ajuntaments puguin disposar dels seus romanents i superàvits, que s'allarguin els terminis dels ERTO i es paguin les prestacions derivades, suspendre impostos i quotes a autònoms i empreses, amb ajudes directes a fons perdut als sectors més afectats, o activar ja la renda bàsica o l'import vital.Igualment, Torra demana igualment que es flexibilitzin les condicions perquè 150.000 treballadors en situació irregular puguin treballar, que es recuperin els 215 milions per a polítiques actives d'ocupació, que es creï un subsidi per a famílies amb persones dependents a càrrec, assumir el sobrecost de 500 milions en transports causat per la pandèmia o activar ajuts al pagament de lloguer, entre d'altres.

