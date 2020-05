Sànchez denuncia que no se'l deixa sortir a treballar a la Crida i critica Capella

Jordi Sànchez ha fet públic un comunicat on acusa el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya de "mala praxi", en relació amb l'aplicació de l'article 100.2. Considera que hi ha hagut una manca de respecte cap als seus drets i cap a les persones del seu entorn "que van viure amb esperança i il·lusió la concessió del 100.2 laboral".Sánchez explica que dijous a la nit la Secretaria de Mesures Penals informava que la Junta de Tractament de Lledoners havia acordat elevar al jutge la proposta favorable de modificació de l'aplicació del 100.2, aprovada abans de la crisi del coronavirus, i que l'ampliava amb una oferta laboral per anar a treballar a la Crida, organització política que presideix ell mateix. Aquest acord permetia a Sánchez sortir de la presó cinc dies a la setmana 12 hores diàries per fer una activitat laboral i una altra de voluntariat.No obstant això, es queixa de no haver rebut la notificació fins al divendres a la tarda quan finalment "la sorpresa va ser veure que la decisió de la Junta de Tractament era totalment diferent de la que s'havia publicitat la nit anterior: s'acordava no tramitar la sol·licitud d'oferta laboral i donar tràmit a la possibilitat de 3 hores diàries tres dies a la setmana per fer voluntariat". En el comunicat, Sànchez demana "que no es torni a repetir aquesta mala praxi, que només interessos espuris poden explicar", i anuncia que ha demanat l'accés a l'expedient per conèixer els motius d'aquesta decisió.A banda de conèixer aquests detalls, critica en concret el Departament de Justícia, liderat per Ester Capella (ERC), per haver difós dijous que se'l permetria sortir a treballar, mentre que l'endemà es va confirmar el contrari. "Tinc dret a rebre primer que ningú la comunicació d'allò que m’afecta personalment. I a més, tinc dret que la informació que es difongui des d'organismes públics sobre la meva situació sigui veraç i eviti danys a persones del meu entorn", etziba.En el text, Sànchez assegura que ha estat "la situació més desagradable" que ha viscut des de la notificació de la condemna per part del Suprem, l'octubre passat. "Demano que es revisin tots els mecanismes, perquè mai més es produeixin situacions com les que ens ha tocat viure a mi i la meva família", conclou.Així mateix, el pres polític denuncia que "la naturalesa sociopolítica de la Crida no pot ser la causa de la negativa de la Junta de Tractament a tramitar el 100.2", així com "tampoc ho pot ser la defensa de la independència que dona personalitat a l’entitat". "Si fossin aquestes les motivacions, s'estaria imposant una inhabilitació extrajudicial i una condemna complementària", afegeix, motiu pel qual reclama conèixer els motius del "canvi d'opinió sobtat del criteri expressat per l'equip de tractament".En tot cas, Sànchez ha optat per ara per no fer ús de les 9 hores de voluntariat setmanals, ja que això comportaria haver de passar la resta de la setmana reclòs a la seva cel·la per evitar contagis , tot i haver passat fora només un temps molt breu. És una de les mesures excepcionals dictades per la pandèmia. Ara demanarà un augment de les hores de voluntariat i, quan això s'habiliti, les exercirà.

Comunicat de Jordi Sànchez by naciodigital on Scribd

