Els treballadors de la CCMA demanen renovar ja el Consell de Govern

Comunicat dels treballadors a la comissió de control de la CCMA

Els treballadors de la CCMA demanen renovar ja el Consell de la Corporació i que s'apliqui la norma per la qual es regulen la composició de la junta. En un comunicat dirigit a als membres de de la comissió de control de la Corporació, expressen que el motiu pel qual encara no s'han posat en marxa els mecanismes de renovació sigui perquè els grups parlamentaris "parteixin de calcular quants consellers els pertocarien i quina majoria podria haver-hi".Actualment dels sis membres del consell de la CCMA en queden quatre, després de dues renúncies. És per això que recorden que precisament l'elecció d'un nou Consell es fa cada 6 anys es fa "justament per allunyar la seva composició del Parlament". Per això reclamen que es procedeixi a buscar nous candidats que responguin a "la norma, basats en la capacitació professional, la independència i la presentació d'un projecte de gestió perquè siguin avaluats pel CAC i el mateix Parlment".

