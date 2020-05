Sánchez anuncia que moltes comunitats sortiran de l'estat d'alarma en els propers dies

El president de govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat aquest diumenge als presidents autonòmics que, si l'evolució de la pandèmia és positiva i res es torça, moltes comunitats estaran fora de l'estat d'alarma al llarg dels propers dies. Segons han informat fonts autonòmiques a Europa Press, així ho ha avançat Sánchez a la onzena reunió que manté amb els presidents de comunitats i ciutats autònomes des que va ser declarat l'estat d'alarma.En ella, ha dit que està convençut que la totalitat de l'estat ho estarà a finals de juny o principis de juliol. De moment, el Congrés dels diputats ha autoritzat la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que estarà en vigor fins al 7 de juny. Aquestes reunions amb els presidents autonòmics, que són setmanals des de mitjans de març, seguiran la mateixa tònica i freqüència fins que finalitzi l'estat d'alarma. Posteriorment, seran mensuals, segons les fonts consultades.El lehendakari Iñigo Urkullu hauria demanat que es modifiqui el format d'aquestes reunions, però el president espanyol li hauria respost que preveu mantenir-lo fins a finals de juny, quan totes les comunitats estiguin en la nova normalitat. I a partir de juliol, mantenir-les amb una altra cadència major, que podria ser quinzenal o mensual.Pel que fa a l'anunciat fons no reemborsable de 16.000 milions d'euros, Sánchez ha avançat que el primer pagament es realitzarà el juliol i la resta s'abonarà en mesos alterns, concretament al setembre, novembre i desembre, segons han informat fonts autonòmiques. Ha traslladat també la importància de "resoldre com més aviat millor" els criteris de repartiment per així poder "transferir com més aviat" els fons, segons les fonts informants.D'altra banda, el president ha informat als dirigents de les comunitats dels debats que hi ha actualment en el marc europeu per fer front a la crisi provocada per la pandèmia. Així, ha parlat del marc financer plurianual i del fons de recuperació, íntegre de transferències i no de préstecs. En aquest sentit, ha recordat que al mes de juny la Presidència de la UE passarà a Alemanya i que aquest país vol liquidar aquest debat i prendre una decisió com més aviat millor.Sánchez ha demanat també als presidents autonòmics que potenciïn sobretot el turisme nacional perquè sigui el que "empenyi i tiri del carro" de cara a la temporada d'estiu, i ha anunciat que la ministra del sector, Reyes Maroto, convocarà pròximament el consell interterritorial per consensuar mesures amb totes les comunitats.Sánchez ha comunicat que el seu govern està elaborant protocols per implantar mesures de seguretat en l'àmbit turístic com a pas necessari per garantir un retorn segur a la normalitat en aquest sector. El cap de l'executiu espanyol ha insistit en la idea que ja va anunciar dissabte , i és que s'espera que, a finals de juny o principis de juliol, tot l'estat recuperi la llibertat de moviment. Per això, ha instat els presidents a comunicar a la ciutadania que ja pot començar a planificar les seves vacances per als mesos de juliol i agost, un plantejament que també vol dirigir al turisme estranger.Encara que no ha concretat la data de el consell interterritorial, Sánchez considera que aquest és el millor fòrum perquè la ministra debati amb les comunitats autònomes sobre la reactivació de l'activitat turística, després que alguns presidents sol·licitessin una videoconferència monogràfica sobre el tema.Segons les fonts consultades, durant la reunió, el president espanyol ha destacat que el turisme, sector en què també ha inclòs l'oci i la cultura, ha estat el sector més beneficiat per les línies d'avals ICO, ja que fins al 18 de maig se n'han finançat més de 82.000 operacions, cosa que ha beneficiat a 64.000 empreses. També ha comentat que gairebé 3 de cada 10 treballadors acollits a ERTO corresponen a activitats d'hostaleria i turisme.

